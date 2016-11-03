Gönül Ülkü Özcan son yolculuğuna yarın uğurlanacak
85 yaşında hayatını kaybeden tiyatrocu Gönül Ayla Özcan yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
03 Kasım 2016 Perşembe, 13:38
85 yaşında hayatını kaybeden tiyatrocu Gönül Ayla Özcan yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatkâr sanatçı için yarın saat 10.30’da Kadıköy’de yer alan Haldun Taner Sahnesi’nde tören yapılacak. Gönül Ülkü Özcan’ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının arkasında Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.