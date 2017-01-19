Gönüllerinden kopanı paylaşıyorlar

SİVAS (AA) – HALİFE YALÇINKAYA – Sivas’ın Ulaş ilçesinde “Gönlünden Ne Koparsa” adlı proje başlatan öğrenciler, ihtiyaç fazlası kırtasiye ve eğitim malzemelerini ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştırıyor.

Yenikarahisar Mehmet Ali Demet İlk-Ortaokulunda değerler eğitimi kapsamında öğrencilere cömertlik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularını daha iyi anlatmak için “Gönlünden Ne Koparsa” adlı proje başlatıldı.

Proje kapsamında oluşturulan kalem şeklindeki dolaba, öğrenciler kullanmadıkları ihtiyaç fazlası kalem, silgi, kalem açacak, kuru boya, defter gibi kırtasiye malzemeleri ile boyama ve hikaye kitabı gibi eğitim materyallerini bırakıyor.

Veren el ile alan elin birbirini görmemesi mantığıyla hayata geçirilen ve Osmanlı dönemindeki “sadaka taşı” geleneğini anımsatan proje kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrenciler dolaptan istedikleri ürünü alabiliyor.

Projeyle öğrencilerin dayanışmayı ve paylaşmayı öğrenmesi amaçlanıyor.

Okul Müdürü Yusuf Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı kültüründeki “sadaka taşı” geleneğini andıran ve değerler eğitimi yarışmasında Sivas birincisi olan projeyle öğrencilerin dayanışma içine girmelerini sağladıklarını belirtti.

Öğrencilerin kırtasiye malzemelerini kutuya bıraktıklarını ve ihtiyacı olanların buradan istediği ürünü alabildiğini vurgulayan Uzun, “Velilerimiz bu projeye çok ilgi gösterdi, gerçekten güzel bir proje oldu. Yardım eden öğrenci yardım ettiği için, ihtiyacını karşılayan öğrenci de ihtiyacını karşıladığı için çok mutlu oldu.” dedi.

– Öğrenciler projeden memnun

Okulun 7-A sınıfı öğrencilerinden Mevlüde Aksoy, projeyle dayanışma ve yardımlaşmayı amaçladıklarını bildirdi.

Kutuda çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğunu ve ihtiyacı olan öğrencilerin buradan alarak kullandığına dikkati çeken Aksoy, “Belki işi bittikten sonra tekrar bırakıyor. Diğer öğrencilerin kullanması için, buraya kalem, silgi aklınıza gelebilecek her türlü kırtasiye malzemelerini bırakıyoruz. Genelikle silgi ve kalem daha fazla oluyor. Bu bizde dayanışmayı artırdı, herkes birbiriyle daha iyi geçinmeye başladı. Dayanışmanın olduğu yerde mutluluk oluyor, bu da derslere etki ediyor.” diye konuştu.

Öğrencilerden Emirhan Kartal, “Bizim amacımız kişilere cömertlik, dayanışma, yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk gibi duyguları kazandırmak. Arkadaşlarımız bu proje kapsamında cömertliğe yöneldi, sorumluluk sahibi oldular.” ifadesini kullandı.

Okul içindeki cömertlik ve paylaşma duygusunu artırmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirten 7/A sınıfı öğrencisi Fatih Çiğdem, projeyi ilk duyduğunda hemen eve gidip fazla kırtasiye malzemelerini okula getirdiğini ve kutuya bıraktığını anlattı.

Buradan faydalanan ihtiyaç sahibi arkadaşlarının mutluluğunu görünce kendilerinin de mutlu olduğunu aktaran Çiğdem, “Projemiz güzel, herkesin işine yaradı. Bazı arkadaşlarımızın kalemi silgisi yoktu, sınava giremiyordu. Biz veriyorduk, şimdi gidip oradan alabiliyorlar. Buraya kalem bırakırken kalem almayan bir öğrenciye kalem vermenin, onun ders çalışmasını sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.