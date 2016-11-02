“Gönüllü melekler” köy çocukları için seferber oldu

SİVAS (AA) – MERVE TOPUZ – Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) öğrenim gören Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) üyeleri, 16 öğrencinin birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüğü Sivas’ın Yıldızeli ilçesindeki köy okulunun iki günde tadilatını gerçekleştirdi.

CÜ’de okuyan 65 gönüllü öğrenci, köy okullarını güzelleştirmek için “Köy Okulu Boyama ve Yenileme” adıyla proje başlattı. Bu kapsamda, her yıl iki köy okulunu güzelleştirmeyi amaçlayan gönüllüler, köy okullarını gezip en bakımsız olanı belirliyor.

Okulun eksiklerini ve ihtiyaç listesini çıkaran öğrenciler, kentteki esnafı ziyaret edip eksikleri temin ediyor. Belediyeden araç da temin edildikten sonra gönüllüler, minik öğrencileri mutlu etmek için yola çıkıyor.

Öğrenciler, bu kez de Yıldızeli ilçesine bağlı Sandal köyündeki boyaları dökük, sıraları eski, tuvaleti bakımsız 16 öğrencili birleştirilmiş sınıflı ilkokulu baştan sona yenilemek için kolları sıvadı.

Sabahın erken saatlerinde tüm malzemeleri elden ele otobüse yükleyen öğrenci grubu, şarkılar ve oyunlar eşliğinde eğlenceli bir yolculukla köye ulaştı. Dar sokaklardan geçemeyen otobüsteki malzemeler bir traktörün römorkuna yüklendi. Okulun bahçesine taşınan malzemeler, kız öğrenciler tarafından indirildi.

Bahçede görev dağılımı yapan, “iç cephe”, “dış cephe”, “motivasyon”, “çocuk”, “yemek”, “çizim” ve “medya” isimleriyle 8 ekip altında organize olan öğrenciler, halka oluşturup motivasyon sağladıktan sonra işe koyuldu.

Önce sınıflar boşaltıldı, boyası dökülen duvarlar kazındı, masa ve sıralar zımparalanıp cilalandı. İçi ve dışı daha açık, güzel renklere boyanan okul, çocukların ilgisini çekmesi ve daha eğlenceli hale gelmesi için çizimlerle renklendirildi.

– Kızlar erkeklere taş çıkarttı

Zor işlerin en başında yer alan kız öğrenciler de harç kardı, odun kırdı, duvar kazıyıp boyadı. Motivasyon ekibi de zaman zaman şarkılar söyleyip halay çekerek çalışmaları eğlenceli hale getirdi. Hem eğlenen hem de yoğun bir emek harcayan ekip, 2 günün sonunda çocuklar için içiyle dışıyla yepyeni bir okul hazırladı.

Okulun son halini beğenen ve okuldan ayrılmayan çocukların yüzlerindeki gülümseme ise yapılan başarılı işin karşılığı olarak ekibi mutlu etmeye yetti. Örnek bir proje sergileyen ekip, okulun son temizliğini de yaptıktan sonra şarkılar eşliğinde okuldan ayrıldı.

– “Amacımız çocukların okula daha çok severek gelmeleri”

CÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Osman Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl özel gün ve haftalarda belirli projeler düzenlediklerini söyledi.

Topluluktaki öğrencilerin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya geldiğini vurgulayan Bilen, “Projemiz kapsamında hem okulu boyayıp güzelleştiriyoruz hem de çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Onlara kıyafet ve çeşitli hediyeler götürüyoruz. Kütüphane oluşturuyoruz.” dedi.

Bilen, okulun tüm eksiklerinin yardımsever esnaftan karşılandığını aktararak, “Sivas’ı kapı kapı, esnaf esnaf geziyoruz ve boya, fırça, eldiven, kırtasiye, kıyafet gibi birçok eksiği esnaftan karşılıyoruz. Öğrencilere daha renkli ve eğlenceli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Onlara bir ütopya oluşturuyoruz. Bir sürü dalda ekibimiz olduğu için okul daha farklı bir yere dönüşüyor. Amacımız çocukların okula daha çok severek gelmeleri ve bağlanmaları.” diye konuştu.

Sandal İlkokulu müdür yetkili öğretmeni Melih Olgun da 4 sınıfın bir arada olduğu okulda 4 yıldır görev yaptığını belirtti.

Okulun boyalarının döküldüğünü, sıraların yıpranmış ve tuvaletinin kullanılmaz halde olduğunu dile getiren Olgun, yenilenmesi için gönüllü öğrencilerin kendisine ulaştığını anlattı.

Olgun, öğrencilerin okulu yeni bir görünüme kavuşturduklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

“Öğrenciler sınıflarımızı, dış cepheyi boyadılar, ıslak zeminler fayansla kaplandı, duvarlara çizimler yapıldı. Oyun sınıfı oluşturularak zemine oyun şekilleri çizildi. Öğrenciler köyümüze ve okulumuza renk kattılar, hep beraber eğlendik ve okulumuzu güzelleştirdik. Eski görüntüsünden daha canlı, daha ilgi çeken bir okul yapıldı. Bu durum çocukların dikkatini çekecek ve okula daha zevkle gelecekler. Gönüllü öğrencilere çok teşekkür ediyorum.”

Daha güzel ve temiz bir okula kavuşan minik öğrenciler de gönüllü ağabey ve ablalarına teşekkür etti.