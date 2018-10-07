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“Gönüllü Ol, Gönül Al” Projesi

Genel - 7 Ekim 2018 16:15 A A

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesi tarafından "Gönüllü Ol, Gönül Al" Projesi başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile yaşlı, yetim, dul ve ihtiyaç sahibi insanlar ile gönüllü vatandaşlar arasında toplumsal bağ kurulmasının hedeflendiğini söyledi.

Projenin tamamen gönüllülük esasına dayandığını ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Başlattığımız projede yer almak isteyen gönüllüler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmak istiyoruz. Yapılan çalışmalarla acıların, korkuların, kaygıların, yalnızlıkların azalacağını, yardımlaşma ve dayanışma ile güçlüklerin aşılacağını düşünüyoruz. Bizimle birlikte yürümek isteyen kardeşlerimizi projemizde bizimle çalışmaya ve birlikte yürümeye davet ediyoruz."

Genel - 16:15 A A
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