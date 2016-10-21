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Google FETÖye ömür biçti

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması sonrası kan kaybeden FETÖ bitme noktasına geldi.

21 Ekim 2016 Cuma, 00:26
google-fetoye-omur-bicti

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15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması sonrası kan kaybeden FETÖ bitme noktasına geldi. Zaman geçtikçe kuvvet kaybeden Fetullah Gülen terör örgütünün liderine Google’un ömür biçtiği gözlerden kaçmadı.15 temmuz darbe girişiminin başarısız olmasıyla birlikte duyuru edilen OHAL süreci FETÖ’yü tamamlama noktasına getirdi. Wikipedia Fethullah Tebessüm Eden’in vefat tarihini 13 Nisan 2017 olarak yayımladı. Lakin haber içerisine girildiğinde böyle bir veri ile karşılaşılmıyor.

İçeriği internet kullacıları göre oluşturulan Wikipedia’da Fetullah Gülen başlığı aşağıda yapılan bu değişim sosyal ağ kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bazı kullanıcıların yorumları ise şöyle oldu:
Vikipedia Fethullah Tebessüm Eden’in vefat tarihini 13 Nisan 2017 olarak yayımlamış. 

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