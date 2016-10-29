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Googledan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel doodle

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için kayda değer gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan kayda değer kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

29 Ekim 2016 Cumartesi, 12:07
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Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için kayda değer gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan kayda değer kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üzerine tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha detaylı bilgilere erişebiliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel bir doodle yayınlayan doodle yayınlayan google, Türkiye sayfasında Türk Bayraklı logoya yer verdi.

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