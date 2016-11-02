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GÖR-BİR'den AK Parti il teşkilatına ziyaret

02 Kasım 2016 Çarşamba, 13:35
GÖR-BİR'den AK Parti il teşkilatına ziyaret

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NEVŞEHİR (AA) – Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği’nin (GÖR-BİR) yönetici ve üyeleri, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver’i ziyaret etti.

GÖR-BİR Başkanı Erol Mutlu, AK Parti Hükümetinin engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran önemli projeleri hayata geçirdiğini belirterek, yapılan çalışmalarla ilgili Tanrıver’e teşekkürlerini iletti.

Tanrıver ise dernek üyelerine ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Dernek Başkanı Mutlu ve Başkan Yardımcısı Mahmut Kemikkıran ziyaretin anısına Tanrıver’e el yapımı rapido tabak hediye etti.

. Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Ak Parti Nevşehir

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