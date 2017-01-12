GÖRBİR heyeti Ünver'e teşekkür etti

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖRBİR) yönetimi, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i makamında ziyaret etti.

GÖRBİR Başkanı Erol Mutlu, yönetim kurulu üyeleri, Ünver’i makamında ziyaret ederek, kentteki kaldırımlara görme engellilerin rahat şekilde yürümelerini sağlamak amacıyla oluşturulan engelli parkuru için teşekkürlerini sundu.

Ünver, dernek yöneticilerini kabulünde yaptığı açıklamada, bu kapsamda geçen yıl başlattıkları engelli parkuru uygulamasının bundan sonraki süreçte de artırılarak devam edeceğini söyledi.

Kaldırım ve yollarda oluşturulan özel parkurun uzun ömürlü olması amacıyla çelik materyal kullanıldığını ifade eden Ünver, görme engellilerin kaldırım ve yolları rahat şekilde kullanabilmeleri için kent halkının da duyarlılık gösterdiğini, bu noktada özellikle geçiş kısımlarına araç park etmeyen sürücülere teşekkür ettiklerini söyledi.

GÖRBİR Başkanı Mutlu, ziyaret anısına Ünver’e üzerinde kentin çeşitli fotoğraflarının yer aldığı çini tabak hediye etti.