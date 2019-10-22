Göreme Vadisi'nde yetki karmaşası ortadan kalktı

NEVŞEHİR (AA) – AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, "Kapadokya'da 4 ilçe ve 9 beldeyi kapsayan Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi ve kültürel yapısını muhafaza etmek amacındadır. Bölgeye daha iyi sahip çıkmak adına, yetki karmaşasını önlemek için Milli Park statüsünden çıkarılmıştır." dedi.

Menekşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi.

Göreme Milli Parkı'nın kapsadığı alanın, geçmişte çeşitli bakanlıklarda olan yetkilerin oluşturduğu karmaşa nedeniyle yeterince korunmasının mümkün olmadığını vurgulayan Menekşe, yetkilerin Kapadokya Alan Başkanlığına devrinin bölgenin gelecek nesillere bozulmadan taşınabilmesine olanak sağlayacağını dile getirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından ortaya çıkan söylemlerin doğruyu yansıtmadığını belirten Menekşe, şunları kaydetti:

"Kapadokya Alan Başkanlığı kuruldu ve yetki karmaşasının ortadan kalkması için farklı bakanlıkların yetkileri burada toplandı. Biz defalarca TBMM kürsüsünde ve basın kuruluşları aracılığıyla açıklama yaptık. Yetkiler, Kapadokya Alan Başkanlığı çatısı altında toplanmak suretiyle bölge daha etkin şekilde korunacak ve korunarak sonraki nesillere aktarmak görevimiz olacak. Bu söylemlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Burada kimseye rant sağlanmayacak. Alan Başkanlığının kuruluş amacı zaten budur. Kapadokya'da 4 ilçe ve 9 beldeyi kapsayan Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi ve kültürel yapısını muhafaza etmek amacındadır. Bölgeye daha iyi sahip çıkmak adına, yetki karmaşasını önlemek için Milli Park statüsünden çıkarılmıştır. Burası UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Kapadokya Alan Başkanlığında bu hafta ilk toplantı gerçekleşti. Çalışmalarına 15 gün içinde oluşumunu tamamlayarak başlayacaktır."

– "Farklı şeyler yapılacak gibi algılanıyor"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Göreme'nin Milli Park statüsünden çıkarılmasının tek sebebinin, bölgenin daha iyi şekilde korunmasını sağlayacak olan Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Ortaya çıkan kavram kargaşasının konuyla ilgili yeterli araştırmayı yapmadan, konunun yorumlanmasından kaynaklandığı savunan Arı, şöyle devam etti:

"Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasındaki amaç, kültürel, jeoloji ve doğal kaynakların korunması ve bizden sonraki nesillere aktarılmasıdır. Bölgenin Türkiye ve dünyada daha iyi tanıtılabilmesini sağlayacak Kapadokya Alan Başkanlığı, farklı kurum ve kuruluşlarda olan yetkilerin tek elde toplanarak, bu tarihi güzelliğin korunması içindir. Alan Başkanlığı kurulunca bu bölgenin korunması için başka kuruma ihtiyaç yoktu, o yüzden yetki karmaşasının önüne geçmek adına Milli Park statüsünde çıkarıldı. İnsanlar gerekçenin ne olduğunu araştırmadığı zaman burada farklı şeyler yapılacak gibi algılanıyor."