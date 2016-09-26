Görev başında kalp krizi geçiren polis, hayatını kaybetti

SİVAS (AA) – Sivas’ta görev başında kalp krizi geçiren polis memuru, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şubesinde görevli 33 yaşındaki Okan Aytar, Sivas-Erzincan karayolu girişindeki uygulama noktasında görev başındayken kalp krizi geçirdi. Mesai arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan Aytar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytar’ın evli ve 7 yıllık polis memuru olduğu belirtildi.

Okan Aytar’ın yarın öğle vakti Ankara’da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.