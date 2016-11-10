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Görevi başında kalp krizi geçirerek şehit oldu

Edinilen bilgiye takriben, Ankara’da Çankaya Kirazlık 571’inci Komutanlığı’nda askeri görevini yapan er Beytullah Sarı, görevi başında hayatını kaybetti.

10 Kasım 2016 Perşembe, 23:21
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Edinilen bilgiye takriben, Ankara’da Çankaya Kirazlık 571’inci Komutanlığı’nda askeri görevini yapan er Beytullah Sarı, görevi başında hayatını kaybetti. Ölümüne ilişkin henüz devlete ait bir açıklama yapılmazken, Sarı’nın kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

Tezkeresine 5 ayı kaldığı öğrenilen er Sarı’nın acı haberi Sultanbeyli’deki baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasıyla eve Türk bayrakları asılırken, şehidin Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. 

Cenk İşver

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