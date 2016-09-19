Görevli polis memuruna rüşvet iddiası
– Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yol kontrolü yapan görevli trafik polislerine rüşvet teklif ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde görevli 2 trafik polisine rüşvet teklif ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli 2 polis memuru Sivrihisar-Afyonkarahisar karayolunun 24. kilometresindeki uygulama sırasında bir tırı durdurdu.
Polis ekipleri, söz konusu aracın trafikten men edileceğini ve araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddesi gereğince yasal işlem yapılacağını bildirmesi üzerine, tır sürücüsünün yanında bulunan şüpheli A.U, “aracın görmezden gelinmesini” isteyerek, ruhsat içinde 50 lirayı polis memuruna uzattı.
Bunun üzerine polis ekibi, olay yeri yakınlarında bulunan Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçerek, A.U’yu teslim etti.
Görevli polis memurlarına rüşvet teklif ettiği iddia edilen şüpheli A.U’nun gözaltına alındığı, aracın da trafikten men edilerek gerekli cezai işlemin uygulandığı öğrenildi.