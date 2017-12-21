Görme engelli Ayşenur Yağcı kızıyla hayata tutundu
Görme engelli Ayşenur Yağcı her gün kızının okula götürürken en büyük yardımcısı beyaz bastonu olurken, kaldırıma park eden araçlar ise genç annenin en büyük engeli oluyor.
İstanbul’da yaşayan ve çocukluktan itibaren görme engelli bulunan ve doğum yapması ile birlikte tamamen görme yetisini kaybeden Ayşenur Yağcı kızı sayesinde hayata sıkı sıkıya bağlanmış durumda. İlkokul ikinci sınıf öğrencisi olan kızı Deniz Yağcı’yı her sabah okula götüren ve her akşam çıkışta almaya gelen anne Yağcı çevrede bulunan vatandaşların büyük takdirini topluyor. Yağcı yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayattan kopmuyor ve kızı için mücadele ediyor. Kızını okula bırakırken bir takım zorluklar yaşayan yağcı özellikle kaldırıma bırakılan araçlar nedeniyle yoldan yürümek zorunda kaldıklarını bunun da büyük tehlike oluşturduğunu belirtiyor. Ayşenur Yağcı’nın en büyük yardımcısı da küçük Deniz ve beyaz bastonu. Deniz annesini her konu da uyarıyor ve ona yardımcı oluyor. En büyük zorluklarının çevrenin kendilerine oluşturdukları zorluklar olduğunu belirten Ayşenur Yağcı “Etrafın bize verdiği sıkıntılar nedeniyle zorlanıyoruz yoksa bizim kendi açımızdan çok fazla bir zorluğumuz yok. Etrafın uygun şartlarda olmamasından dolayı engelleniyoruz. Kaldırım üzerine bırakılan araçlar sarı çizgilerin üzerine bırakılan maddeler bizim işimizi zorlaştırıyor. Bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Bazen deniz beni bazen ben onu uyararak gidip geliyoruz. Hayatımızda zorluklar var ama biz onlarla baş etmeyi yeni bir alternatif üretmeyi beceriyoruz. İnsanın bir duyusu eksik olunca diğerleri onun yerini kapatabiliyor ve onun sayesinde bir şekilde hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Kulak burun gibi diğer duyular alıyor bu duyumuzun yerini bir şekilde sizin gibi olmasa da hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Ben kızımı iki aylıktan itibaren tek başıma büyüttüm evimi de halettim dışarıda ki işlerimi de yapabiliyorum çok şükür. Çevremden iyi tepkiler alıyorum izliyorlar, merak ediyorlar, soruyorlar bu da benim çok hoşuma gidiyor. İnsanların kendi arasından yorum yapmasından ziyade bana sormalarını ve öğrenmelerini istiyorum” dedi.
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