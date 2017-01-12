Görme engelli öğrenciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

SİVAS (AA) – Sivas’ta görme engelli bir öğrenci, Sivas Belediyesi tarafından başlatılan “Cumhurbaşkanım Yalnız Değilsin” kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

Sivas Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, görme engelli Kübra Say, Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından başlatılan “Cumhurbaşkanım Yalnız Değilsin” kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini Braille alfabesi ile yazdığı mektupla anlattı.

Say, yazdığı mektubu Belediye Başkanı Sami Aydın’a kendisi ulaştırdı ve mektubu okudu. Say’ın mektubunda şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili Cumhurbaşkanımız, ben sizi daima dinleyen sesinizi, derinden hisseden görme engelli biriyim. Yaptığınız bir konuşmada yalnız olduğunuzu söylediniz. Bilmenizi isterim ki asla yalnız değilsiniz. Biz Türk Milleti olarak her zaman yanınızda olacağız. Verdiğiniz tüm kararlarda sizi gururla destekleyeceğiz. Çünkü size bir güven duyuyoruz. Bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Aydınlık günlerde Türkiye’de birlik ve beraberlik içerisinde sizin liderliğinizde parlak zamanlar geçirmek dileğiyle, saygılarımla.”

Aydın da Say’a gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.