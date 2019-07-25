Görme engelliler için bisiklet turu
ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da görme engelliler için "Gülen Gözler Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.
Çankırı Bisiklet Kulübü ile Çankırı Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, görme engelli çocuk ve yetişkinler tandemlere (iki kişilik bisiklet) bindirilerek parkta tur atıldı.
Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de bisikletin arkasına bindirdiği görme engelli çocukla tur attı.
Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engelli vatandaşların mutlu olmasından kendilerinin de mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Engelli bir kardeşimizle bisiklete bindik. Bisiklet kulübünü çok önemsiyorum. Büyükşehirlerde kültür seviyesi yüksek insanlar bisikletleri çok kullanıyor. Biz de belediye olarak bu tür etkinlikleri artıracağız. Bisiklet yolu ağımızı da artıracağız." dedi.
Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya da eğlenceli bir etkinlik organize edildiğini belirtti.
Bisikleti ulaşım aracı değil hayat tarzı olarak benimsediklerini ifade eden Karakaya, "Böyle bir günde görme engelli arkadaşlarımızı mutlu ettiğimiz için bizler de mutluyuz. Katılım da çok oldu. 5 görme engelli arkadaşımıza bisikletlerle tur attırdık." diye konuştu.
Görme engelli Medine Çakır da bisiklete bindiği için çok mutlu olduğunu, "bisikletle dolaşırken doğayı seyrettiğini, kuş seslerini ve güneşi hissettiğini" dile getirdi.
Büşra Çakır ise etkinlikte çok eğlendiğini, kendileri için her yerin engelsiz olduğunun farkına vardığını ifade etti.
-
Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu
-
Zara'da lisanslı depoculuk bilgilendirme toplantısı düzenlendi
-
Beypazarı'nda TDV kurban bağışları
-
Esnaftan aldığı 30 kilo altınla kayıplara karıştığı iddiası
-
“Arkeolojik kazılarla 5 bin yıllık tarih aydınlatılıyor”
-
YEE yaz okulu öğrencileri Türk halk oyunlarını öğreniyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]