Görme engelliler için müzik kursu

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da açılan müzik kursunda görme engelliler, ney, bendir ve darbuka çalmayı öğreniyor.

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezince açılan müzik kursuna, 10 görme engelli katılıyor. Yaz aylarına kadar sürmesi planlanan kursta, eğitmen Erol Nuhoğlu tarafından engellilere ney, bendir ve darbuka çalma eğitimi veriliyor.

Belediye Başkanı İrfan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelliler için açtıkları kurslara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Engellilerin sosyal hayatta daha fazla yer alması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Dinç, “Engelli kardeşlerimiz açtığımız kurslara katılarak hem rehabilite oluyor hem de hoşça vakit geçiriyor. Onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.” ifadelerini kullandı.

Kurs sonunda engellilerden güzel bir performans beklediğini belirten Dinç, “Engelli kardeşlerimize herkes destek veriyor. İlk dersi Çankırı’da Korunmaya Muhtaç Çocuk, Yaşlı, Engelli ve Kadınları Koruma Derneği Başkanı Dudu Sevindim ve dernek üyeleriyle bir at çiftliğinin restoranında yaptılar. Engelli kardeşlerimiz, dernek üyelerinin yanlarında olmasından büyük mutluluk duydu.” dedi.