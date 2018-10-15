Görme engellilerden Başkan Akkaya'ya ziyaret
KONYA (AA) – Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Temsilcisi Hüseyin Çığ ve dernek üyeleri, Dünya Beyaz Bastonla Yürüme ve Güvenlik Günü nedeniyle Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti
Dünya Beyaz Bastonla Yürüme ve Güvenlik Günü dolayısıyla Akşehir Belediye Başkanı Akkaya’yı ziyaret eden Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Temsilcisi Hüseyin Çığ, gün etkinlikleri hakkında bilgi verdi.
Akkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Toplumda her bireyin olduğu gibi tüm engelli vatandaşların da en iyi şekilde hizmet alabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak engelsiz taksi, Engelsiz Yaşam Merkezi hizmetlerinin yanı sıra Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engelli vatandaşlar için çeşitli kurslar açtık. Kabartmalı iz yolları çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
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Görme engellilerden Başkan Akkaya'ya ziyaret
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