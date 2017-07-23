Görme engellilerin “gözü” olacak yelek tasarladı

KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Konya’da, elektrik elektronik mühendisi Ali Başpınar’ın görme engelliler için tasarladığı yelek, karşılaştığı engeli titreşimle bildiriyor.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar yapan Başpınar’ın geliştirdiği cihaz, bir yelek ve gözlükten oluşuyor. Keten yeleğin arka kısmına monte edilen 240 adet küçük titreşim motoru, gözlükteki kameralardan alınan veriyle harekete geçiyor.

Yelek üzerindeki mini bilgisayarda işlenen görüntü, engellinin önüne çıkabilecek cisimlerin uzaklığını hesaplıyor.

Böylelikle mini bilgisayarda işlenen görüntüyle titreşim motorları harekete geçerek kişiyi uyarıyor.

Başpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için dijital ürünlere yönelik çalışmalar yaptığını söyledi.

Engellilere görme hissi verecek teknolojik ürün yapmaya karar verdiğini belirten Başpınar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hazırladıkları proje için destek aldıklarını ifade etti.

– “Bilgisayar görüntünün alan derinliğini hesaplıyor”

Ardından Ar-Ge çalışmalarını başlattıklarını anlatan Başpınar, şöyle devam etti:

“Yeleği tasarlarken az akım çekeceğini düşündüğümüz için titreşimli motorlar kullanmaya karar verdik. İki küçük kamera kullandık. Kamera görüntüyü alıyor. Yelekte bulunan mini bilgisayar bu görüntünün alan derinliğini hesaplıyor. Hesaplanan veriler mikro işlemciye gönderiliyor. Mikro işlemci de motor sürücüleri harekete geçirerek titreşimi sağlıyor. Şayet görüntüdeki engel yakın ise motorlar çok titriyor. Uzak ise az titreşim oluyor. Cihaz 5 voltluk mobil güç kaynağı ile çalışıyor. Tüm sistemle birlikte yaklaşık 500 gram olan yelek kullanırken rahatsız etmiyor. Yazılımı, tasarımı ve çalışma sistemi de yerli.”

Başpınar, ürünü geliştirme çalışmalarının devam ettiğini, ayrıca patent başvurusunda bulunduklarını dile getirerek, sorunsuz çalışan yeleğin yaygınlaşması için destek beklediklerini aktardı.

Buna benzer ürünlere yönelik endüstriyel çalışmaların bulunduğuna dikkati çeken Başpınar, “Dünyada bu konuda çalışmalar var, ancak daha çok yazılım üzerine yapılıyor. Biz bu cihazı ülke ekonomisine katkı sağlamak için tasarladık. Yurt dışından almak yerine ülkemizde üretilmesini ve daha ucuza mal edilmesini istiyoruz. İnşallah yakın bir zamanda patentini de alacağız.” ifadelerini kullandı.