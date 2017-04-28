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Görmeyen gözler KOMEKte Kuran ile aydınlanıyor

KOMEK’te Braille alfabesiyle Kur’lahza-ı Kerim kursuna 15 görme engelli kursiyer devam ediyor.

28 Nisan 2017 Cuma, 12:57

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KOMEK’te Braille alfabesiyle Kur’lahza-ı Kerim kursuna 15 görme engelli kursiyer devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi işbirliğinde açılan kurs, Alaaddin KOMEK Kurs Merkezi’nde dört dönemdir devam ediyor. Kursiyerlerin bir kısmı kursa yeni başlarken bir kısmı da önceki bilgilerini geliştirmeye çalışıyor. Kursiyerler Büyükşehir Belediyesi kadar tahsis edilen özel servis imkanıyla evlerinden alınıp yeniden evlerine bırakılıyor.

Vermiş olduğu hizmet ve eğitimlerle Türkiye’ye model olan KOMEK, farklı şehirlerden ziyaretçileri de ağırlıyor. Eskişehir İl Müftülüğünde görme engelli eğitiminde görevli 12 şahsiyet grup KOMEK’teki görme engelliler sınıfını ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Eğitimler hakkında bilgi bölge misafirler, ziyaretin Eskişehir’de açacakları görme engelliler Kur’lahza kursu için yardımsever olduğunu belirterek KOMEK’e teşekkür etti.

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