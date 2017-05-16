Görmez’den Kırgızistan’a ’FETÖ’ uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiberg Ergeşev ve beraberindeki heyeti kabul etti. Makamda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Görmez, Türk cumhuriyetleri içerisinde Diyanet’in ilk ilişki kurduğu ve beraber araştırmalar yapmaya başladığı ülkenin Kırgızistan olduğunu kaydetti.

Görmez, 22 yıl önce Oş’ta kurulan ilahiyat fakültesinin bütün bölgeye örnek olduğunu, bu fakültenin her türlü yanlış ideolojinin Kırgızistan’a girmesine engel olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’DEN YAPILAN YARDIMLA ’İMAN FONDU’ KURULDU”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu ziyarette bazı talepleri olduğunu andıran Görmez, “Birincisi başkent Bişkek’i güzelleştirecek büyük bir cami ve İslam mabedinin yapılmasıydı. İkincisi ise din görevlilerinin hizmet içi eğitimden geçirilmesi oldu. Kırgızistan’ı ziyaret ettiğimde Sayın Başbakan da bu taleplerini tekrarladı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın üçüncü bir talebi ise bir ‘İman Fondu’ yani bir vakıf kurarak Kırgızistan’ın dini, ilmi ve fikri hayatını bizlerle birlikte geliştirme çabası oldu. Ve o İman Fondu, Türkiye’den yapılan yardımla kuruldu. Tüm bu alanlardaki gelişmelerden biz mutlu olduk” biçiminde konuştu.

Görmez, Kırgızistan’ın tüm dünyadan kendi topraklarına giren yanlış ideolojileri engellemek için büyük çaba gösterdiğine uyarı çekerek, “Hizbuttahrir ve bazı selefi ideolojilerle nasıl uğraş ettiğini biliyoruz. Bütün bu mücadelede en büyük yardımcısı Türkiye oldu. Türkiye’den de sizin yanınızda bu mücadeleyi en çok veren Diyanet İşleri Başkanlığı oldu. Sadece Oş İlahiyat Fakültesi’nden bin dek ilim adamı yetişti” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÖRMEZ’İN KIRGIZİSTAN’A ’FETÖ’ İKAZI

Türkiye’de 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ yapılanmasına ilişkin Kırgısiztan’ın üstüne düşeni yapmadığına değinen Görmez, “Türkiye’de 15 Temmuz’u gerçekleştiren menhus inşa konusunda az önce üstüne düşeni yapmadığı için acıklı olduğumu anlatmak istiyorum. Bunu Kırgızistan’a yapacağım bir ziyaret ile Sayın Cumhurbaşkanı ile baş başa karşılaşmak istediğimi tasvir etmek istiyorum” dedi.

“KIRGIZİSTAN’IN AYAĞINA BATAN DİKENİ, BİZ KALBİMİZE BATMIŞ GİBİ HİSSEDERİZ”

Görmez, FETÖ’ye ilişkin açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Biz, Kırgızistan’ı canımızdan ayırmayız. Kırgızistan’ın ayağına batan dikeni, biz kalbimize doymuş gibi hissederiz. Şunu mükemmel biliniz ama Kırgızistan’ın en ufak zarar görmesi bizim zarar görmemiz demektir. henüz açıklama ettiğiniz yapılanmalar ikiye ayrılır. Bir; bütün bu yanlış ideolojileri, kötülükleri açık yapanlar var, diğer taraftan rahat yapanlar var. Açık yapanlarla uğraş etmek kolaydır. Fakat Suret-i Yargı’tan görünerek sizin tüm yapılarınıza sızan yapılarla uğraş etmek zordur. Biz bunu ülke olarak acı acı yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Başka dost ve kardeş ülkelerin aynı acıları yaşamasını istemiyoruz. Bunu hiçbir siyasi mülahaza ile yok, sadece kardeşlik mülahazasıyla, dini ve manevi bir mülahazayla söylüyorum. 20 senedir, 30 senedir kendi ülkenizi diğer hatalı ideolojilerden koruduğunuz gibi bu FETÖ yapılanmasından da koruyunuz. Korumanız için her türlü desteği vermeye hazırız. Diyanet İşleri Başkanlığı her zaman yanınızdadır. 25 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.”

Kırgızistan Din Komisyonu Başkanı Zaiberg Ergeşev ise yapılan meslek birliklerinden dolayı Başkan Görmez’e teşekkür etti.

Benan Özben – Emre Yüzügüldü