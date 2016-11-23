Görmezden şehit kaymakamın evine ziyaret

Din Gönüllüleri ile buluşma programına katılmak üzere Sakarya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Derik Kaymakamlığına PKK’lı teröristlerce el işi patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan ve çare gördüğü hastanede şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün baba evini ziyaret etti. Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli’nin de bulunduğu ziyarette, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldıktan daha sonra dua ettiren Görmez, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk’e Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Başkan Görmez, baş sağlığı ziyaretinin peşinde Din Gönüllüleri ile randevulaşma toplantısına bulunma üzere şehit kaymakamın Arifiye ilçesinde bulunan evinden ayrıldı.