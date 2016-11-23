Ana Sayfa   >   Genel   >   Görmezden şehit kaymakamın evine ziyaret

Görmezden şehit kaymakamın evine ziyaret

Din Gönüllüleri ile buluşma programına katılmak üzere Sakarya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Derik Kaymakamlığına PKK’lı teröristlerce el işi patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan ve çare gördüğü hastanede şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Saf.

23 Kasım 2016 Çarşamba, 18:13
gormezden-sehit-kaymakamin-evine-ziyaret

Benzer Konular

turkiyeye-sanghayda-ilk-gorev-verildi
Türkiyeye Şanghayda ilk görev verildi
el-baba-hava-harekati-8-deas-hedefi-vuruldu
El Baba hava harekatı: 8 DEAŞ hedefi vuruldu
genelkurmay-baskani-akar-suriye-sinirinda-incelemelerde-bulundu
Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında incelemelerde bulundu

Din Gönüllüleri ile buluşma programına katılmak üzere Sakarya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Derik Kaymakamlığına PKK’lı teröristlerce el işi patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan ve çare gördüğü hastanede şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün baba evini ziyaret etti. Sakarya İl Müftüsü İlyas Serenli’nin de bulunduğu ziyarette, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldıktan daha sonra dua ettiren Görmez, şehit kaymakamın babası Asım Safitürk’e Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Başkan Görmez, baş sağlığı ziyaretinin peşinde Din Gönüllüleri ile randevulaşma toplantısına bulunma üzere şehit kaymakamın Arifiye ilçesinde bulunan evinden ayrıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez haber haberler PKK şehit kaymakam muhammed fatih safitürk

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet