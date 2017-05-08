Gösteri yapan insansı robot ’bayıldı’

Merkez kampüste gerçekleştirilen 2. Teknoversite Günleri’nde İSTE ailesine yeni katılan ’Robiste’ adı verilen programlanabilir insansı robot, etkinlikte sunuculuk yaptı, fıkralar anlattı, halaylar çekti, çayda çıra, horon ve harmandalı oynadı, izleyenlerle Türkçe ve İngilizce olarak diyaloga girdi.

Robiste bir yanlamasına teknolojinin ulaştığı boyut ve uzaklık hakkında katılımcılara mesajlar verip düşündürürken, diğer yana keyifli anlar yaşattı.

Teknoversite Günleri’nde alaka odağı olan Robiste, bir zaman daha sonra yere yığılınca, salonda gülüşmelere niçin oldu.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, teknolojiye adanmış bir teknik üniversite olduklarını belirterek, “Bu yüzden, kendimize ‘Teknoversite’ diyoruz ve bu vizyonun altını dolduracak incelemeler yapıyoruz. Kimi vakit ‘Teknoversite nedir’ diye soruluyor? ‘Nereden çıktı bu’ diye soruluyor? Teknoversite, en basit şekliyle; üniversitenin teknolojikleşmesini, teknolojinin üniversiteleşmesini ifade etmektedir. Robiste bir insansı robottur. İSTE ailesine yeni katıldı. O’nu bir reklam yüzü olmaktan daha çok, Teknoversite vizyonu ile kurmaya çalıştığımız, öğrenmeyi öğrenmeye ve üretmeye dayalı yeni bir yükseköğretim ekosisteminin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Fazla yakında inşallah üniversitemizdeki insansı robotların, insansız araçların, otomatların sayısı daha da artacak ve daha da önemlisi biz bundan böyle bunları kendimiz yapmayı planlıyoruz. Mezunlarımızın teknolojiyi ürünleştirerek toplumun yaşam kalitesini artırmasını hedefliyoruz” dedi.

Mustafa Mert