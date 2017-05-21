Göz bebekleriyle komut verilen tekerlekli sandalye geliştirildi

KAYSERİ (AA) – MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi üç arkadaş, boyundan aşağısı tutmayan hastalar için kask veya gözlüğe yerleştirilen kamera sayesinde göz bebeklerinin hareketleriyle tekerlekli sandalyelere komut veren proje geliştirdi.

Son sınıf öğrencileri Alperen Kara (24), Kübra Uyanık (23) ve Osman Nuri Koç (24), boyundan aşağısı tutmayan hastalar için geliştirdikleri “Göz bebeği kontrollü tekerlekli sandalye” projesinin prototipini üretti.

Öğrencilerin bitirme tezi olarak hazırladığı projede, başa takılan bir kask veya gözlüğe yerleştirilen kamerayla göz bebeklerinin hareketleri takip edilebiliyor. Kameralar, göz bebeklerinin sağa, sola veya ileriye doğru hareketlerini özel işleme metoduyla tekerlekli sandalyeye komut gönderiyor.

Prototipi üretilen projenin, TÜBİTAK 2209 B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı desteğiyle temmuz ayında gerçek bir tekerlekli sandalye üzerinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Öğrencilerden Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boyundan aşağısı tutmayan hastalara umut olmayı ve insanlığa yararlı bir proje geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

“Göz bebeği kontrollü tekerlekli sandalye” projesini ilk kendilerinin geliştirdiğini iddia eden Kara, “Omurilik felci ve MS hastalarının, sadece göz bebeklerinin hareketleriyle tekerlekli sandalyelerini kontrol edebilmeleri adına bu projeyi gerçekleştirdik. Türkiye’de daha önce göz kırpmayla hareket ettirilebilen tekerlekli sandalye vardı. Bizimki daha özgün bir sürüm olarak sadece göz bebeklerinin sağa sola veya ileri bakmasıyla beraber tekerlekli sandalyenin kontrolünü içeriyor. Şu an projemiz prototip haldedir. TÜBİTAK desteği ile beraber bu prototipi gerçek hayata taşıyacağız.” diye konuştu.

– “MS ve ALS gibi hastalara umut olmak istedik”

Kara, projeyi en kısa sürede gerçek bir tekerlekli sandalyede uygulamaya koymayı hedeflediklerini vurgulayarak, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Özel bir gözlük veya kaskla kameranın sadece hastanın gözlerine odaklanmasını sağlayacağız. Özel işleme metotlarıyla göz hareketlerinin algılanmasını sağlayacağız. Böylece kişi başkalarına ihtiyaç duymadan, ellerini kullanmasını gerektirmeden göz bebeklerinin hareketleriyle tekerlekli sandalyesini kontrol edebilecek. TÜBİTAK’tan aldığımız hibe sonrası da temmuz sonuna doğru bunu tekerlekli sandalyede uygulamayı planlıyoruz.”

Öğrencilerden Kübra Uyanık da insanlığa yararlı bir proje geliştirdiklerine inandıklarını ifade etti.

Boynundan aşağısını tutmayan hastalar için bu projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Uyanık, “MS ve ALS gibi hastalara umut olmak istedik.” dedi.