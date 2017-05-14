Gözleri yaşarana kadar acı yediler

7’nci Milletlerarası Edirne Bando ve Ciğer Festivali, kapanış programında yapılan acı biber yarışmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Edirne Belediyesi kadar, 13-14-15 Mayıs 2017 tarihleri aralarında düzenlenen ‘7’nci Milletlerarası Edirne Bando ve Ciğer Festivali sona erdi. Kapanış programı, Atatürk Anıtı’na Tava Ciğer esnafının çelenk sunmasıyla başladı. Hürmet duruşu ve İstiklal Marşı’nın arkasında Beyazıt Sansı’nın Ciğer Türkü’sünü söylemesiyle devam etti. Ciğer esnafına önlük giydirilmesinin arkasından karnaval korteji, Edirne’nin en işlek ve trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde hazırlanan sahne önüne hareket etti.

7’nci Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’nin kapanış gününde acı biber yeme yarışması düzenlendi. Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde yetişen ve acılığıyla tanınan ‘Karaağaç biberi’ni yemek yemek için 8 gönüllü yarışmaya katıldı. Tabaklarda 20 adet hazırlanan biberleri yemeye başlayan gönüllüler, gözlerinden yaşlar gelerek zor anlar yaşasa da son ana değin yarışmayı bırakmadı. Yarışmada 4 yarışmacıya 50 adet kuru biber yedikleri için birincilik verilirken değişik Edirne’ye ezgi hediyeler verildi.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Bando ve Ciğer Festivali’nin kapanış gününde, festival alanına oluşturulan stantlarda vatandaşlara bedava olarak 2 ton tava ciğeri dağıtımı gerçekleştirildi. Bedava ciğer olmak için ara sıra izdihamın yaşandığı festivalde, ekmek arası tava ciğerini alanlar yemek yemek için evlerinin yolunu tuttu.

Ahmet Cafer – Ergin Yıldız – Koray Ustabaşı