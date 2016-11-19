“Gözlerimin önünde bir bir yere düştüler”

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde elektrik akımına kapılarak 24 büyükbaş hayvanı telef olan besici Mesut Karcı, banka kredisiyle aldığı hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İlçeye bağlı Güzelyurt köyünde besicilik yapan Mesut Karcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Kasım’da elektrik kaçağından dolayı ahırındaki 8 camız, 8 inek ve 8 tosunun telef olduğunu söyledi.

Banka kredisiyle hayvanları aldığını belirten Karcı, “Hayvanlarıma yem verdiğim sırada, gözlerimin önünde bir bir yere düştüler. 15 ay önce banka kredisiyle aldığım hayvanlarıma sigorta da yaptırmadım. Bu olay beni çok etkiledi.” dedi.

Karcı, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığını anlatarak, “Hayvanları kurtarmaya çalışırken bizleri de elektrik çarptı. Kapatmaya çalıştım ancak yetişemedim. Yukarıdan kabloyu kestim ancak hayvanlar kendinden geçmişti, hepsi telef olmuştu.” diye konuştu.

Yetkililerden yardım isteyen Karcı, “Hayvanlara 80 bin lirayı aşkın yem yedirdim. Bankalara 115 bin lira kredi borcum var. 300 bin liraya yakın zararım oldu. Bu olay ailecek herkesi etkiledi. Bu durum çok acı bir olay, Allah kimsenin başına vermesin.” ifadelerini kullandı.

Karcı, mandırasında başka büyükbaş hayvanların da bulunduğunu ve yaşadığı olumsuz olaya rağmen besiciliğe devam edeceğini sözlerine ekledi.