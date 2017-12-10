Gözlük kullanan doktorlar neden lazerle tedavi olmuyor?

Operatör Doktor Mehmet Gülmez, lens veya gözlük kullanmak istemeyenlerin modern teknolojinin yardımıyla lazerle göz tedavisi olarak gözlüklerinden kolayca kurtulup ertesi gün normal hayatlarına devam edebildiğini belirterek, bu tedavi yöntemiyle ilgili en sık sorulan sorular ve doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

“Her hastaya lazer tedavisi uygulanmaz”

’Lazer gerçekten güvenilir bir tedavi ise doktorlar neden gözlük kullanıyor’ sorusu ile çok karşılaştıklarını belirten Dünyagöz Hastanesi Konya Şubesi doktorlarından Op. Dr. Mehmet Gülmez, miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide bütün dünyada uygulanan en yaygın yöntemin lazer olduğunu söyledi. Bu yöntem sayesinde gözlük ve lenslerden hastaların tamamen kurtulabildiğini kaydeden Op. Dr. Mehmet Gülmez, “Ancak lazer ile ilgili çok fazla şehir efsaneleri dolaşıyor. Mesela lazer güvenilir bir tedavi yöntemi ise doktorlar neden gözlük kullanıyor diye soran hastalarımız oluyor. Nasıl ki bir fidanı büyütürken toprağa, ışığa, güneşe en uygun olduğu yer aranıyorsa lazer için de gözde uygunluk aranır. Ben lazer olmak istiyorum diye gelen her hastaya lazer tedavisi uygulanmaz. Bu tedaviyi hastamıza uygulayabilmemiz için hastanın 18 yaşın üzerinde olması, gözlük veya lens kullanması gerekir. Bu ilk şartımız. Sonrasında göz dereceleri son 1 yılda fazla değişmemiş olması, kornea dokusu kalınlığının yeterli olması, diyabet, romatizma gibi sistematik hastalığının bulunmaması, gözlerinde başka herhangi bir hastalık (kornea sivrileşmesi, göz tansiyonu vb.) bulunmaması ve yapılacak ön muayene ve tetkikler neticesinde, göz yapısının ameliyata uygun bulunması çok önemlidir. Eğer lazer için gelen hasta bu şartları taşımıyorsa ameliyat yapamayız. Biz göz hastanesiyiz ama bizim de gözlük kullanan doktorlarımız var. Bunun sebebi lazerin güvenilir olmaması değil meslektaşlarımın gözünün bu operasyon için uygun olmaması. Peki hastamız gözlük ve lens kullanmak istemiyorsa göz yapısı da lazere uygun değilse onu gözlüğe ve lense mi mahkum ediyoruz. Tabi ki hayır, lazer ameliyatına uygun olmayan gözler için kişiye özel göz içi lens değişimi ameliyatları uyguluyoruz” diye konuştu.

“Lazerde körlük riski yok”

1980’li yılların başından itibaren bu güne kadar milyonlarca kişinin, lazer yöntemi ile tedavi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Gülmez, “Lazer tedavisi onaylı, güvenli bir teknolojidir. Körlük riski bulunmamaktadır. Lazer ameliyatı ileride göreceğiniz herhangi biz göz tedavisine (katarakt ameliyatı dahil) engel ya da sebep değildir. Lazer 1 ile 10 derece arası miyop, 1 ile 7 derece arası hipermetrop ve astigmat rahatsızlığı olan ve lazere uygun bulunan gözlere uygulanabilir. Eğer göz yapısı uygunsa lazer ikinci kez de uygulanabilir. Lazer tedavisi gözün kornea tabakasına uygulandığı için retinanın hasar görmesi söz konusu değildir. Tedavi sonrası renk körlüğü oluşmaz. Gözün damarsız olan kornea kısma uygulandığı için kanamalı ve açık bir tedavi değildir. Lazer tedavisi sırasında damlalı anestezi uygulandığı için ağrı ve acı hissedilmez” şeklinde konuştu.

13 ay önce lazer tedavisi olan Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Yıldırım ise kendisi gibi gözü lazer ameliyatına uygun olan birçok doktor arkadaşının bu tedavi yöntemi ile lensten ve gözlükten kurtulduğunu belirtti.

16 yıl önce lazer tedavisi olan Fatih Sert, “Ben lazer tedavisi yeni başladığı sıralarda o zamanların teknolojisi ile ameliyat olup gözlüğü attım. Aradan 16 yıl geçmesine rağmen herhangi bir problem yaşamadım ve lazer yaptırdığım için de hiç pişman olmadım” dedi.