KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de “Gözsüz de Görebilirim” projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün Engellilere Destek Programı (EDES) çerçevesindeki “Gözsüz de Görebilirim” projesi kapsamında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Sosyolog Kenan Önalan Kırşehir’de bir eğitim semineri verdi.

Önalan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait konferans salonundaki seminerde, görme engellilerin sorunları ve çözüm önerileri, yaşamlarının kolaylaştırılması ve farkındalık oluşturulması konularında bilgi verdi.

Seminere, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Veysel Murat Tuğrul ve Hüseyin Tufan, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, emniyet müdürlüğü personeli ile öğrenciler katıldı.