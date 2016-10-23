Göztepe-Eskişehirspor maçı tatil edildi

İZMİR (AA) – TFF 1. Lig’de Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan karşılaşma konuk ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle tatil edildi.

Doğanlar Stadı’ndaki karşılaşmanın 6. dakikasında Erkan Zengin’le 1-0 öne geçen Eskişehirspor, 10. dakikada Semih Şentürk’le bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Göztepe’nin Jahovic’le eşitliği yakaladığı müsabakanın 90 dakikalık bölümü 1-1’lik skorla geçilirken, hakemler karşılaşmayı 4 dakika uzattı. Uzatma bölümünde Göztepe’nin Jahovic’le bulduğu golün ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan takımı sahadan çekti.

Futbolcular sahadan çıkarken iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bir süre saha içinde bekleyen hakemler de sahadan ayrıldı. Yaklaşık 20 dakika sonra konuk ekip sahaya geri döndü ancak hakemler bundan sonra sahaya dönmedi ve maçın tatil edildiği açıklandı.

Profesyonel Futbol Müsabaka Talimatına göre, Göztepe’nin 3-0 hükmen galip sayılması ve Eskişehirspor’un ise 3 puanının silinmesi bekleniyor.