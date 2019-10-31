GRAFİKLİ – FETÖ sanıkları hesap veriyor

KONYA (AA) – SAVAŞ GÜLER – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve paralel devlet yapılanmasına ilişkin kasım ayında 14 ildeki 34 davada bin 458 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Kasım ayında 14 ilde, sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 34 dava görülecek. Bu davalarda bin 458 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 7 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 27 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 814, FETÖ'ye yönelik "Silahlı terör örgütüne üye olmak" davalarında da 644 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya 1 Kasım'da devam edilecek.

Aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan, 28 Kasım'da Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ'nün 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkındaki davanın duruşmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bakılacak.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesi ise 29 Kasım'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.

Kasım ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

1 Kasım

Dava adı: Akıncı Üssü davası (475 sanıklı)



Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1-15 Kasım



Saat: 09.30

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe girişimi davası (243 sanıklı)



Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1-29 Kasım



Saat: 10.00

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanma" davası (71 sanıklı)



Yer: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1 Kasım



Saat: 09.30

Dava adı: Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davası (28 sanıklı)



Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1 Kasım



Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi imamı"nın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Kasım



Saat: 09.00



Dava adı: Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davası (4 sanıklı)



Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1 Kasım



Saat: 10.00



Dava adı: Adana'daki FETÖ'nün eğitim yapılanması davası (7 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Kasım

Saat: 11.00

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ davası (46 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1 Kasım



Saat: 09.30

4 Kasım

Dava adı: Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (43 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi – Silivri

Tarih: 4 Kasım

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem imamları"nın davası (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi – Silivri



Tarih: 4-29 Kasım

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası (6 sanıklı)

Yer: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi – Çağlayan



Tarih 4 Kasım



Saat: 11.00

Dava adı: Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya'nın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 4 Kasım



Saat: 11.00

Dava Adı: Düzce'de FETÖ'nün "mahrem imamları" davası (16 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 4 Kasım

Saat: 10.00

6 Kasım

Dava adı: Dink cinayeti sanığı Erhan Tuncel'in avukatının davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi – Çağlayan



Tarih: 6 Kasım



Saat: 14.00

7 Kasım



Dava: Adem Huduti'nin emir subayının yargılandığı dava (5 sanıklı)

Yer: Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Kasım

Saat: 11.00

11 Kasım



Dava adı: Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava (19 sanıklı)



Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Kasım



Saat: 09.30

12 Kasım

Dava adı: "Islak imza"da kumpas davası (18 sanıklı)



Yer: İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi- Çağlayan



Tarih: 12 Kasım



Saat: 11.00

Dava adı: Zonguldak'taki darbe girişimi davası (1 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 12 Kasım



Saat: 10.00

Dava: FETÖ sanığı eski kaymakam Erol Korkmaz'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 12 Kasım



Saat: 14.40



15 Kasım

Dava adı: FETÖ karargahı olduğu iddia edilen "Pinhan Restoran" davası (45 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi – Çağlayan



Tarih: 15 Kasım



Saat: 13.30

18 Kasım



Dava adı: Askeri Casuslukta kumpas davası (94 sanıklı)



Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 18 Kasım



Saat: 10.00

21 Kasım

Dava adı: FETÖ sanığı eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ın yargılandığı dava (3 sanıklı)

Yer: Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21 Kasım



Saat : 11.00

Dava adı: FETÖ elebaşı Gülen ile ABD'de görüşen akrabasının "FETÖ" davası (1 sanıklı)

Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21 Kasım



Saat: 9.30

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ davası (21 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Kasım



Saat: 10.00

Dava adı: Eski kaymakam Ahmet Özkan'ın FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21 Kasım

Saat: 13.40

22 Kasım

Dava adı: Sakarya'da FETÖ davası (19 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Kasım



Saat: 10.00

25 Kasım



Dava adı: İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (29 sanıklı)



Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi – Çağlayan



Tarih: 25 – 29 Kasım



Saat: 10.30

26 Kasım

Dava adı: İzmir'deki FETÖ'ye "finansal destek" davası (11 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 26 Kasım



Saat: 09.00

28 Kasım



Dava adı: Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası – (85 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi – Çağlayan



Tarih: 28 Kasım



Saat: 11.00

Dava adı: MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava (51 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Kasım

Saat: 11.00

Dava adı: FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanması davası (19 sanıklı)

Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 28 Kasım



Saat: 10.00

29 Kasım

Dava Adı: Rus Büyükelçi Karlov suikastı davası (28 sanıklı)



Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 29 Kasım



Saat: 09.00

Dava adı: Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davası (3 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi – Çağlayan



Tarih: 29 Kasım



Saat: 11.00

Dava adı: Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası (10 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 29 Kasım



Saat: 14.00