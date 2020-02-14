GRAFİKLİ – Futbol: Haftanın programı
İSTANBUL (AA) – Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 22. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 23. hafta maçları yapılacak.
Süper Lig'de hafta, iki kritik müsabakaya sahne olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı 2 maçı da kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, bugün yoluna iki kulvarda devam eden Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Haftaya 42 puanla lider giren Demir Grup Sivasspor ise kendisini 1 puan geriden takip eden ve 1 maçı eksik olan Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Medical Park'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
– Süper Lig
Bugün:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
– TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Yarın:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
– TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.00 GMG Kastamonuspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Gazi)
13.00 Bayburt Özel İdare-Kardemir Karabükspor (Bayburt Genç Osman)
13.30 Tuzlaspor-Bandırmaspor (Tuzla Belediye)
13.30 Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Eyüpspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Eyüp)
Öte yandan, Vanspor FK ile Ergene Velimeşespor arasında yarın saat 13.00'te yapılması planlanan müsabaka, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Beyaz Grup:
Yarın:
13.30 Sancaktepe-Hacettepe (15 Temmuz)
13.30 Çorum FK-Zonguldak Kömürspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
13.30 Afjet Afyonspor-1922 Konyaspor (Zafer)
13.30 GMG Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)
13.30 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon (İnegöl İlçe)
13.30 Başkent Akademi-Pendikspor (Osmanlı)
13.30 Tarsus İdman Yurdu-Gümüşhanespor (Tarsus İlçe)
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer (Diyarbakır)
– TFF 3. Lig
1. Grup:
Bugün:
13.30 Ci Group Buca-Manisaspor (İzmir Atatürk)
13.30 Çankaya FK-68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Yarın:
13.00 52 Orduspor-Artvin Hopaspor (19 Eylül)
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Yomraspor (Faruk Çelik)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Tokatspor (Sultanbeyli Gölet)
13.30 Erzinspor-Anagold 24Erzincanspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
13.30 Düzcespor-Şile Yıldızspor (Düzce 18 Temmuz)
13.30 Serik Belediyespor-Kızılcabölükspor (Serik İsmail Oğan)
13.30 Silivrispor-Çatalcaspor (Silivri)
2. Grup:
Yarın:
13.00 Cizrespor-Payasspor (Cizre İlçe)
13.00 Ofspor-Kocaelispor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
13.30 Belediye Derincespor-Ağrı 1970 (Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu)
13.30 Turgutluspor-Elazığ Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
13.30 Erbaaspor-1877 Alemdağspor (Erbaa İlçe)
13.30 Karşıyaka-Fatsa Belediyespor (İzmir Atatürk)
13.30 Kozanspor-Kemerspor 2003 (İsmet Atlı)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Esenler Erokspor (Tepecik Şenol Güneş)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Osmaniyespor (Yeşiltepe)
13.30 Medical Park Batman Petrolspor-Darıca Gençlerbirliği (Batman Yeni Şehir)
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Somaspor (Kelkit İlçe)
13.30 Modafen-Nevşehir Belediyespor (Alemdağ)
13.30 Halide Edip Adıvarspor-Karacabey Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Gölcükspor-Pazarspor (Gölcük Şehir)
13.30 Muğlaspor-Diyarbekirspor (Muğla Atatürk)
13.30 Nazilli Belediyespor-Bayrampaşa (Nazilli İlçe)
13.30 Yozgatspor 1959-Altındağ Belediyespor (Yozgat Bozok)
-
Küçükbaş hayvan sayısını 56 milyona yükseltme hedefi
-
Sivas'ta sağlık görevlileri zorlu kış koşullarına rağmen hastalar için seferber oluyor
-
Karaman Valisi Meral'in ilkokul ziyareti
-
GRAFİKLİ – Futbol: Haftanın programı
-
Erciyes Anadolu Holding ile Öz Ağaç-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
-
Ankara'da psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen kişi evini ateşe verdi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.