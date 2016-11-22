GRAFİKLİ – “Ilgaz'ı dize getiren tünel”

ÇANKIRI (AA) – ÖZGÜR ALANTOR – Özellikle kış aylarında sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan Ilgaz Dağı’na inşa edilen ve yıl sonuna kadar açılması planlanan “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli”, hem sürücülerin hem turizmcilerin hem de esnafın yüzünü güldürecek.

İç Anadolu’yu Batı Karadeniz’e bağlayacak tünel için 2012 yılında vurulan ilk kazmanın ardından onlarca çalışan, yer altında yüzlerce metre yol katederek 1875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı’nı adeta dize getirdi.

Giriş ve çıkışları “köpek balığı ağzı” şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370 metre, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı’nda ulaşımın daha hızlı ve güvenli sağlanması amaçlanıyor.

– Trafiğe açık en uzun tünel olacak

Tünel açıldıktan sonra 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye inecek. Yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi, tünelin hizmete girmesinin ardından 8 dakikaya düşecek. Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada olan tünel, kullanılmaya başlandığında trafiğe açık en uzun tünel unvanını alacak.

Tünelle ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlaması bekleniyor. Getirileri sadece bunlarla sınırlı kalmayan tünelin ekonomiye katkısının ise 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

– Sürücüleri “köpek balığı ağzı” karşılayacak

Faaliyete geçmesiyle Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntem, tünelin girişinde sürücüleri karşılayacak. Araçlar, “köpek balığı ağzına” benzetilen giriş ve çıkışlardan tüneli kullanacak. Yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan tünelde geçen nisan ayında dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından “ışık gördü” töreni düzenlenmişti.

Bağlantı yolu ve köprülerde son rötuşlar yapılan tünelin elektrik altyapısı ve aydınlatma direkleri yerleştiriliyor. Bu yılın sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan tünelde eksiklerin tamamlanması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

– İç Anadolu, İnebolu Limanı ile Karadeniz’e bağlanacak

Bölgedeki sanayi kuruluşlarına da katkı sağlayacak tünel, özellikle İç Anadolu bölgesindeki fabrikaların ürünlerini Karadeniz’e ulaştırmasını, İnebolu Limanı’na getirilen ürünlerin de iç bölgelere daha kolay taşınmasını sağlayacak.

– “Bölgenin 100 yıllık hayali”

Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelin bölgenin 100 yıllık hayali olduğunu söyledi.

Ilgaz Tüneli’nin hayata geçmesinin çok önemli olduğunu anlatan Karatatar, “Hükümetimizin aldığı önemli bir kararla hayat bulan ve yakında açılacak olan Ilgaz Tüneli, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak ana arterlerin önemli bir parçası.” dedi.

Bölge turizminin tünelle daha da canlanacağını vurgulayan Karatatar, “Tünelle birlikte insanların Yıldıztepe Kayak Merkezine ulaşımı kolaylaştı. Tünelin ardından kayak merkezinin 3 kilometrelik bölümü de turizm yolu oldu. Tünel turizm merkezinin hem kullanım yoğunluğunu hem de ziyaretçi sayısını önemli oranda artıracak.” diye konuştu.

Karatatar, daha önceki yıllarda kar yağışı nedeniyle Yıldıztepe Kayak Merkezine ulaşımın zor olduğunu, tünelin açılmasıyla birlikte kayak merkezinin yolunun kapanmasının söz konusu olmayacağını anlattı.

Tünelin yakınındaki yerleşim yerlerinden Cömert köyünün muhtarı Yunus Mehmet Çerkez de tünelin her açıdan bölgeye büyük katkıları olacağını söyledi.

Geçmişte Ilgaz’ı aşmanın büyük çileye dönüştüğünü belirten Çerkez, şöyle devam etti:

“Ilgaz Dağı’ndan Karadeniz ulaşımı bir çileydi. Kış aylarında Ilgaz’ı aşmak bir çileydi. Yollar kapanıyor, sürücüler saatlerce açılmasını bekliyordu. Özelikle yük taşımacılığı çok sıkıntılıydı. Ilgaz’dan geçmesi gereken kamyonlar, sırf buranın çilesi nedeniyle Samsun ya da Karabük yönünü tercih ediyordu. Ben uzun yıllar kamyonculuk yaptım ve bu sıkıntıyı çok gördüm. Ilgaz Tüneli yakıt ve kolaylık bakımından kamyoncuların yüzünü güldürecek.”

Bölgedeki köylerin hem tünelden hem de tünelin bağlantı yollarından faydalanacağını aktaran Çerkez, “Ilgaz köyleri de tünelden faydalanacak. Köyde hizmet varsa vatandaş köyüne geliyor. Yollarla birlikte vatandaş ‘yolumuz güzel ve ulaşımı kolay’ diye gelip köyünde kalıyor. Bütün köylere katkısı olacak. Tünel bölgeyi her bakımdan güçlendirdi.” dedi.

Tünelin bölgenin en büyük açılımlarından biri olduğunu söyleyen Çerkez, “Ilgaz Dağı delinmez, aşılmaz dediler, ama demek ki istenilince delinebiliyormuş. Ilgaz Dağı bu tünelle dize getirilmiş oldu.” diye konuştu.

Tünel çalışanlarından Mehmet Güneş de tünelin inşaat aşamasının bittiğini dile getirdi.

Şu anda aydınlatma altyapısının yapıldığını kaydeden Güneş, “Şu anda elektrik altyapısını yapıyoruz. Yaklaşık 15 gün içinde elektrik işi de bitecek. Tünelde bitme aşamasına geldik.” ifadesini kullandı.