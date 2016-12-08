GRAFİKLİ – Türk lirasının yıldızı parlıyor

İSTANBUL (AA) – MURAT BİRİNCİ – Dolar/TL 3,35’in altına gerilerken, TL’nin dolar karşısındaki değer kazancı son bir haftada yüzde 5 oldu. Türk lirası böylece gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Brezilya realinden sonra dolar karşısında en çok prim yapan para birimi oldu.

ABD’de 20 Ocak’ta Başkanlık görevini devralacak Donald Trump’ın uygulayacağı ekonomi politikaları, olumlu gelen ABD verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz artışı gerçekleştireceği beklentisi doların diğer para birimleri karşısında tarihi seviyeleri görmesine neden oldu.



Dolar endeksi, 24 Kasım’da küresel piyasalarda artan dolar talebi ile 2003’ten bu yana ilk kez 102’nin üzerine çıktı, avro/dolar paritesi 1,05 sınırına kadar geriledi. Küresel piyasalarda volatilitenin azalması ve tahvil faizlerindeki dengelenmenin etkisiyle gerileyen dolar endeksi son iki haftada etkili olan düşüş trendi ile 100’ün altına geriledi.

Azalan risk iştahının uluslararası piyasalarda gelişmiş ülke varlıklarına ilgiyi artırmasıyla geçen hafta cuma günü dolar/TL 3,5923 ve avro/TL de 3,8294 ile tarihi zirvelerini görmüştü.

Hükümet TL’deki değer kaybını durdurmak için çeşitli önlemler alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “tarihi” olarak nitelendirilen “Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün, gelsin parasını TL’ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın” çağrısı, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere iş dünyası örgütleri, esnaf ve vatandaşlardan gelen büyük destekle adeta kampanyaya dönüştü.

Türk lirasına destek kampanyası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2017 yılı Para ve Kur Politikası sunumunun ardından TL, benzer ülke para birimleri ve gelişmiş ülke para birimlerine göre pozitif ayrışarak hızlı bir şekilde değer kazandı.

– Türk lirası bir haftada yüzde 5 prim yaptı

Son bir haftada dolar endeksi sadece yüzde 1’e yakın düşüş kaydederken, TL dolar karşısında yüzde 5 değer kazandı. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre de pozitif bir seyir izleyen ve önceki haftalarda açılan farkı kapatan TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış ticarette “milli para kullanılsın” çağrısına uyan ve girişimlerde bulunan özel sektörün de desteği ile güçlenmeye devam ediyor.

Aynı dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki hareketleri incelendiğinde; Brezilya realinin yüzde 5,5, Güney Afrika randının yüzde 2,6, Endonezya rupisinin yüzde 1,9, Meksika pesosunun yüzde 1,8 ve Rus rublesinin yüzde 1,2 değer kazandığı görülüyor.

Bu haftanın ilk işlem gününde 3,5621’i gören dolar TL, bu seviyelerden başlayan düşüşünü bugüne kadar devam ettirerek, 3,3407 ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Geçen hafta kapanışına göre avro/TL yüzde 3,4 azalışla 3,6260 seviyelerine, sterlin/TL ise yüzde 4,8 gerileyerek 4,2600’a indi.

Öne çıkan gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki getiri oranları (yüzde) şöyle: