Gribin giriş kapısı eller

Medical Park İzmir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, el hijyeninin gripten korunmanın temelini oluşturduğunu kaydetti. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer, “Influenza adıyla tanıdık virüs, solunum aracılığıyla insan vücuduna girerek bilhassa güz sonu, kış ve ilkbahar başında salgınlara niçin oluyor. Yüksek ateş, baş ağrısı, kuru öksürük ve kas ağrısıyla seyrederek, burun, boğaz akıntısına neden olabilmektedir. Grip de nezle gibi, hasta kişilerin bulunduğu ortamlarda aksırma ve öksürme aracılığıyla veya elle bağlantı ile zahmetsizce bulaşır” dedi.

“Gribin antre kapısı eller”

Gribe karşısında alınabilecek en temel önlemin ellerin sık sık yıkanması olduğunu söyleyen Dr. Ömer, “Virüs ve bakteriler vücudumuza genelde ellerimize bulaşarak girer. Enfekte olan birinin dokunduğu, kapı koluna, havluya, toplu taşıma araçlarındaki tutunma yerlerine dokunarak haberdar olmadan grip mikrobunu alırız. Gripli olan birinin telefon, klavye ya da eşyalarına dokunması grip virüsünün yayılması için yeterlidir. El, göz ya da burun yoluyla vücudumuza giren patojenler gövde sıcaklığımızdan da yararlanarak hızla çoğalır. sıkça el yıkama gribin vücudumuza girme şansını oldukça azaltacaktır” diye konuştu.

“İstirahat edilmeli”

Grip ve güya hastalıklar geçirildiğinde yapılması gerekenleri anlatan Dr. Ziya Ömer, şöyle konuştu; “Evde dinlenmek çok önemlidir. Hastayken mümkün olduğunca öteki insanlarla temastan kaçının. Öksürürken burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve bir kere daha kullanılmamalıdır. Bunun yanına gribal enfeksiyonlara eşlik eden ishal ve kusma da vücudumuzdan sıvı kaybını artırmaktadır. Bu kaybı da artmış akışkan alımıyla yerine hazırlamak gövde direncimiz açısından önemlidir.”