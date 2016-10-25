Grip salgını turşu suyuna talebi artırdı

ANKARA (AA) – Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli, “Havaların soğumasıyla artan grip ve nezle vakaları, bağışıklığı güçlendirdiği ve enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu bilinen turşu ve turşu suyuna talebi artırdı. Şu anda turşu suyunu ‘yok’ satıyoruz.” dedi.

Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl turşu üretim kapasitesinin yüzde 20 arttığını söyledi.

Son 2 haftada, geçen yıllara oranla turşu satışlarında önemli artışlar olduğunu ifade eden Benli, “Havaların soğumasıyla artan grip ve nezle vakaları, bağışıklığı güçlendirdiği ve enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu bilinen turşu ve turşu suyuna talebi artırdı. Şu anda turşu suyunu ‘yok’ satıyoruz.” diye konuştu.

Benli, turşu suyunun kilogramını 2,50 lira ila 3 lira arasında sattıklarını vurgulayarak, bu yıl turşu suyu ve turşuya olan yoğun talebin üreticinin yüzünü güldürdüğünü bildirdi.

Turşunun sağlık açısından önemli bir gıda olduğunu anlatan Benli, en çok salatalık turşusu ve karışık turşu çeşitlerinden sattıklarını bildirdi.

İlçede her yıl düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali’nin bu yıl yapılmamasının, satışları olumsuz etkilediğini dile getiren Benli, “Yine de mevsim nedeniyle yaşanan grip ve soğuk algınlığı hastalıkları satışlarımızı artırdı. Allah’a çok şükür son günlerde işlerimiz çok iyi. Türkiye’nin her yerine Çubuk turşusunu satıyoruz.” şeklinde konuştu.

Turşu suyu almak için Çubuk’a geldiğini söyleyen Ahmet Çiçek ise “Turşu suyu nezle ve gribe iyi geliyor. Bunu sürekli içen biri yıl boyunca grip olmaz. Sağlıklı bir içecektir, herkese tavsiye ederim.” ifadesini kullandı.