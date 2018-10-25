Grip şikayetiyle başvuran hastanın kalbi delik çıktı
SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne grip şikayetiyle başvuran ve kalbi delik olduğu anlaşılan kadın, yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rukiye Sağır (28), grip şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbindeki duvarlardan birinde 4 santimetre açıklık tespit edilen Sağır, Kalp Damar Cerrahisi bölümünde ameliyata alındı. Sağır, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Manduz, Sağır'ın kalbinde doğuştan 4 santimetrelik açıklık olduğunu belirtti.
Hastanın aynı zamanda hipertansiyonu, nefes darlığı ve sık çarpıntıları olduğunu aktaran Manduz, "Hasta bu tür bir ameliyat için gecikmiş durumdaydı. Bütün bulguları değerlendirip ameliyat kararı verdik. Hastanın göğsünde küçük bir insizyonla girmek suretiyle ameliyatı gerçekleştirdik ve bugün üçüncü günündeyiz. Hastamız serviste ve geziyor, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. İki gün sonra da taburcu etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Rukiye Sağır da grip şikayetiyle hastaneye geldiğini anlatarak, "Kalbimin delik olduğunu öğrendim. Hocalarımıza teşekkür ederim, kendileri başarılılar. Çok memnunum, ayaktayım çok şükür. Her işi kendim yapabiliyorum." açıklamasında bulundu.
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