'Güçlendirilmiş hastane' sayısı artacak

Sağlık Bakanı Akdağ, “Nüfusu 750 binin altında olan kentlerde bir ana hastaneyi güçlendiriyoruz. Bu hastaneyi Sağlık Bakanlığı yönetiyor. Artık Sağlık Bakanlığının hastanesi, üniversite hastanesi diye bir ayrım kalmıyor.” dedi.

YOZGAT (AA) – Zekeriya Karadavut – Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle nüfusu çok büyük olmayan şehirlerde, tıp fakültelerinde hastane ve eğitim hizmetlerinin buluşturulması için mutlaka Sağlık Bakanlığıyla iş birliği gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Nüfusu 200, 300 ve 500 bin olan kentlerde tıp fakülteleri kurulduğunu dile getiren Akdağ, Sağlık Bakanlığı olarak 750 bin nüfusun altındaki şehirlerde tıp fakültesi hastanesi kurulmasını, verilecek eğitim açısından yeterli bulmadıklarını ifade etti.

Bu fakültelerin bir şekilde kurulduğunu ve bunları yaşatmak için bir an önce kuvvetlendirmek gerektiğini belirten Akdağ, “Bunun da yolu şu anda 19 şehirde yaptığımız gibi, geri kalan şehirlerde de aynı yöntemi uygulamak. Şehirde bir ana hastaneyi güçlendiriyoruz. Bu hastaneyi Sağlık Bakanlığı yönetiyor. Küçük ve orta ölçekli şehirde, artık Sağlık Bakanlığının hastanesi, üniversite hastanesi diye bir ayrım kalmıyor.” diye konuştu.

Bu şekilde Sağlık Bakanlığının hastaneyi yöneteceğini, üniversitenin de eğitim tarafına bakacağını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

“Bunu Rize’de, Ordu’da, Sakarya’da, Kırşehir’de, Muğla’da ve Erzincan’da, hatta İstanbul’da bile yaptık ancak o çok özel bir örnekti. Tıp fakültelerini bir an önce kalkındırmanın hizmet, eğitim ve araştırma kapasitesini genişletmenin bir yolu var, o da şehirde güçlendirilmiş bir tek hastane yönetimi oluşturmak. Hükümetimize ve Kalkınma Bakanlığına bu husustaki tavsiyem bu olacak. Sonuç itibarıyla böyle bir yapının, bütün ülkede hizmet kalitesinin artması için çok daha doğru olduğuna inanıyoruz. Nüfusu daha büyük olan şehirlerde ve büyük şehirlerde, büyük üniversite hastanelerimiz var zaten, onlar hizmetlerini kendileri yürütüyor. Benim bahsettiğim küçük ve orta ölçekli şehirler ve oralarda yeni kurulan tıp fakülteleridir.”