GÜDEF Başkanı Arslan'dan Duruay'a ziyaret

ANKARA (AA) – Ankara Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Hamdi Arslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı ziyaret etti.

Başkan Yardımcıları Ramazan Kablan ve Ayhan Şahin ile Duruay’ı makamında ziyaret eden Arslan, yaptığı konuşmada, 2017 Ankara Gümüşhane Tanıtım Günleri’nde, Ankaralılara ve Ankara’da yaşayan Gümüşhanelilere güzel bir hizmet sunulduğunu söyledi.

Gümüşhane’nin, coğrafi ve doğal güzelliklerinin sergilenmesi noktasında tanıtım günlerinin önemine değinen Arslan, “Belediye bizlere yuvamız gibi kapılarını açıyor. Gölbaşı Belediyesi ayrım yapmadan ilçede yaşayanlar için çok büyük hizmetler yapıyor. İlçede yaşayan bütün insanlara hizmet götürüyor. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

İlçe halkının, belediye çalışmaları ve Duruay’ın halka karşı tutumundan memnun olduğunu belirten Arslan, “Gölbaşı’nın çehresinin değişmesi bizi mutlu ediyor. Son zamanlarda Gölbaşı nüfus alıyor, bunu görüyoruz. Bu da başkanımızın ve belediyemizin çalışmalarının ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arslan, Duruay’a katkılarından dolayı plaket verdi.