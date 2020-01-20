ANKARA (AA) – Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İnşallah tiftik keçisini layık olduğu yere getirirken hak ettiği değeri de yeniden kazandırmış olacağız." dedi.

Yalçın, ilçede yaygın olarak hayvancılık yapıldığını, Ankara'nın sembolü haline gelen tiftik keçisi (Ankara keçisi) üreticilerinin oldukça fazla olduğunu belirtti.

İlçede resmi kayıtlarda bugün 55 bin dolayında tiftik keçisi olduğunu ifade eden Yalçın, "Her alanda ve her platformda Ankara keçisinin çiftçi için önemini anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde bu konuda verdiğim önerge oy birliğiyle kabul edildi. İnşallah tiftik keçisini layık olduğu yere getirirken hak ettiği değeri de yeniden kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Yalçın, Ankara keçisini çok önemsediğini, bu nedenle kendisinin de 150 dolayında keçisi olduğunu kaydetti.

İlçede kooperatif de bulunduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Tiftik Kooperatifi, üyelerinden keçinin yününü alıyor. Tiftik yünü bu yıl 36 liradan alınırken devlet de tiftik keçisinin desteklenmesi amacıyla tiftik keçisi yününe kilogram başına 28 lira destek veriyor. Vatandaşımız keçinin etinden, yününden ve sütünden faydalanıyor. Keçi sütünden yapılan peynir çok ilgi görüyor. Bunların da ilçede yaygınlaşması için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca tiftik yününün işlenmesi yönündeki çalışmamız da sürüyor."