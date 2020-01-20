Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın:
ANKARA (AA) – Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İnşallah tiftik keçisini layık olduğu yere getirirken hak ettiği değeri de yeniden kazandırmış olacağız." dedi.
Yalçın, ilçede yaygın olarak hayvancılık yapıldığını, Ankara'nın sembolü haline gelen tiftik keçisi (Ankara keçisi) üreticilerinin oldukça fazla olduğunu belirtti.
İlçede resmi kayıtlarda bugün 55 bin dolayında tiftik keçisi olduğunu ifade eden Yalçın, "Her alanda ve her platformda Ankara keçisinin çiftçi için önemini anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde bu konuda verdiğim önerge oy birliğiyle kabul edildi. İnşallah tiftik keçisini layık olduğu yere getirirken hak ettiği değeri de yeniden kazandırmış olacağız." diye konuştu.
Yalçın, Ankara keçisini çok önemsediğini, bu nedenle kendisinin de 150 dolayında keçisi olduğunu kaydetti.
İlçede kooperatif de bulunduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:
"Tiftik Kooperatifi, üyelerinden keçinin yününü alıyor. Tiftik yünü bu yıl 36 liradan alınırken devlet de tiftik keçisinin desteklenmesi amacıyla tiftik keçisi yününe kilogram başına 28 lira destek veriyor. Vatandaşımız keçinin etinden, yününden ve sütünden faydalanıyor. Keçi sütünden yapılan peynir çok ilgi görüyor. Bunların da ilçede yaygınlaşması için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca tiftik yününün işlenmesi yönündeki çalışmamız da sürüyor."
-
Sivas'ta arazide yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı
-
Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüştürme çalışmaları
-
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın:
-
Hastanın balonlaşan atardamarı suni damarla değiştirildi
-
MÜSİAD, büyükelçileri “Diplomasi ve Gastronomi Zirvesi”ne davet etti
-
Belediye güreş takımından Başkan Acar'a ziyaret
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.