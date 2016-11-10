Gülen, Cumhurbaşkanı bile olabilirdi

Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Bülent Ecevit’in Gülen’i Cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğünü, ama 1999 yılında hazırladığı raporun bu fikrin hayata geçmesini engellediğini iddia etti. TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Araştırma Komisyonu, dün Saral’ı dinledi. 1999’da hazırladığı Fethullah Gülümseyen Raporundan bahseden Saral, özetle şunları kaydetti:

“Karşımızda kendini dini motiflerle kamufle eden, kin ve korku duygularına sahip olmasına rağmen yüce gönüllü görünen, cennet vaat eden, yalancı ve cahil, fazla güvenli olmayan biri vardı. Gülümseyen, raporu sunmamızdan 3 gün sonradan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Nasıl netice vereceğini kestiremedi. Genelkurmay’dan merhum Hava Korgeneral Reşat Turgut, ‘Eğer o rapor elimizde olmasaydı, Ecevit bize Fetullah’ın cumhurbaşkanlığını dayatacaktı’ dedi. Ben, ‘Paşam, bu adam ilkokul mezunu bile değil. Ecevit nasıl öneri edecekti?’ diye sordum. Kendileri, ‘Onlar basit halledilecek işlerdir’ dedi. Ben, Tebessüm Eden hareketiyle ilgili alıştırma gerçekleştirmek istediğimi söylediğimde, Başbakan Mesut Yılmaz bana, ‘Sakın ha! Ecevit bunu duyarsa hükümeti yıkar’ dedi. Alıştırma yapmadım, durdurdum. Gülen sadece Türkiye’yi değil, bütün insanlığı tehdit eden modern bir Frankenstein’dır. ‘ABD mi Gülen’i kullandı yoksa Güler Yüzlü mi ABD’yi kullandı?’ sorusuna verebileceğim yanıt; daha çok Gülümseyen ve bağlıları, ABD ve CIA’yı kullanmıştır. Bu hareketin üstteki aklı bana kalırsa Tebessüm Eden’dir. Tüm devletleri teslim almaya çalıştı. ABD’nin Türkiye’nin çığlıklarına kulaklarını tıkaması, paralel devlet ABD’de mi sorularını akla getirmektedir. Bu hareket, beyaz yakalı istila hareketidir. Geç kalındığı takdirde, bugün Türkiye’nin içerisinde oluşan darbe dalgalarının, yarınlarda ülke dışından gelebileceğini, yani darbelerin merkez üssünün Türkiye dışarıya oluşacağını değerlendirmekteyim.”

bu vesileyle benzer komisyona konuşan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, 15 Temmuz gecesi karargâhın, FETÖ mensuplarının eline geçmesi sebebiyle sevk ve idareyi Hisarcıklıoğlu Camii imamının evinden yaptığını söyledi. Söz konusu evi tesadüfen seçtiğini bildiren Çetin, “Ben telefondan emir verirken, imam bizi darbeci sanmış. Ben, TV’ye konuşunca gerçeği anladı ve boynuma sarılıp ağladı” dedi.

Damla Peker – Türkiye gazetesi