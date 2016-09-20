Gülen'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı davaya ret

ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in, “kişilik haklarını ihlal ettiği” iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine açtığı manevi tazminat davası reddedildi.

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Burhanettin Sevencan katıldı. Mazeret bildirmeyen Fethullah Gülen’in avukatları ise duruşmada bulunmadı.

Avukat Sevencan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan terör saldırısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin ne derece haklı olduğunu açıkça gösterdiğini belirterek, bu ve diğer nedenlerle haksız davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Ali Çörten, ispat edilemeyen davanın reddine, haksız açılan dava nedeniyle 2 bin liralık para cezasının da davacı Gülen’den tahsiline karar verdi.

FETÖ elebaşı Gülen, avukatı Nurullah Albayrak aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 15 Temmuz 2014’te düzenlenen 7. Büyükelçiler İftarı’ndaki konuşmasında “kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı. Başvuru dilekçesinde, Erdoğan’ın konuşmasında Gülen’in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.