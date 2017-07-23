Güllühüyük'te köy konağı ve mescit açıldı

KIRŞEHİR (AA) – Güllühüyük Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yaptırılan köy konağı ve mescit açıldı.

Güllühüyük köyünde yaptırılan köy konağı ve mescit, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan’ın da katıldığı törenle hizmete sunuldu.

Arslan, törende yaptığı konuşmada, köylerde vatandaşların bir araya geldikleri köy konaklarının ve ibadetlerini bir arada yapacakları mescitlerin inşa edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Köye kalıcı eser kazandıran dernek üyelerine teşekkür eden Arslan, Güllühüyük Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Halit Deniz’e plaket verdi.

Arslan açılışın ardından beraberindeki protokolle açılışı yapılan mescidi inceledi ve köylülerle sohbet etti.

Açılışa İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç ve AK Parti Akçakent İlçe Başkanı Murat Yalçın da katıldı.