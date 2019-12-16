Gülşehir Kaymakamı Kavanoz, sigara denetimine katıldı
NEVŞEHİR (AA) – Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz, görevli ekiplerin ilçedeki kahvehanelere yönelik yürüttüğü sigara denetimine katıldı.
Gülşehir Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından düzenli olarak sürdürülen denetime katılarak, kahvehaneleri gezen Kavanoz, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla sohbet ederek, sigarayla mücadele konusunda bilgi verdi.
Denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Kavanoz, "Amacımız, gelecek nesiller başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı tütün ürünlerinin zararlarına karşı uyarmak ve tedbirlerimizi bu kapsamda sürdürmektir. İşletmesinde sigara içilmesine müsaade etmeyen iş yeri sahiplerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Belirli aralıklarla denetimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.
Kavanoz'a denetimlerde, Gülşehir TSM Başhekim Vekili Dr. Büşra Türktüzün, ilgili daire müdürleri ve denetim ekibi de eşlik etti.
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Gülşehir Kaymakamı Kavanoz, sigara denetimine katıldı
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