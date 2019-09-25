Gülşehir'de “Gazilik” konulu konferans
NEVŞEHİR (AA) – Gülşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere yönelik "Gazilik" konulu konferans düzenlendi.
Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş İlker Sabuncu, gazilik unvanının Türk kültüründe asırlardır önemli bir yeri olduğunu belirtti.
Sabuncu, "Türk kültüründe 'Alp' olarak adlandırılan gazilik unvanı, Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle dini bir motifle kuvvetlenerek varlığını daha da güçlendirdi. Gazilik unvanı, Türk devleti kurucularının isimlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Selçuklu Devleti kurucusu Selçuk Bey, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey ve Anadolu'ya yeni bir devlet kurarak Türkler tarihten siliniyor tezini boşa çıkartan Mustafa Kemal'in de unvanı gazidir." dedi.
Program, slayt gösterisinin ardından sona erdi.
-
Şehitler abidesini 11 yılda 5,5 milyon kişi gezdi
-
Sultanhanı Kervansarayı için hedef 1 milyon turist
-
Gülşehir'de “Gazilik” konulu konferans
-
“Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” kampanyası
-
Hüyük çileğinin katma değeri artırılacak
-
“Kıran-3 Operasyonu”nda 16 terörist etkisiz hale getirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.