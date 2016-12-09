Gülşehir'de öğrenci servisleri denetlendi

NEVŞEHİR (AA) – Gülşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri polis ve jandarma eşliğinde ilçede öğrenci taşıyan servis minibüslerini denetlendi.

Gülşehir’de ilk ve orta dereceli okullara öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma trafik ekiplerince yapılan denetime, Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli yetkililer de katıldı.

Araçlarda, yolcu emniyet kemeri, bakım ve temizlik, güvenlik sistemi, kar lastiği ve SRC belgeleri kontrol edildi.

Denetime katılan Gülşehir Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimlerin öğrencilerin can güvenliğini korumak amaçlı olarak sıklıkla yapılacağını kaydetti.

Ceylan, “İlçemize, 56 servis aracıyla 31 köyümüzden öğrenci taşıması yapıyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması amacıyla yasaların öngördüğü kriterlere uygun olarak denetimleri sürdüreceğiz.” dedi.