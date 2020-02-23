Gülşehir'den kısa kısa
NEVŞEHİR (AA) – Gülşehir ilçesinde AK Parti Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kongrede, konuşmaların ardından seçime geçildi.
Tek adayın olduğu kongrede, 371 delegenin oylarının tamamını alan Çağrı Sönmez, AK Parti ilçe başkanı seçildi.
Teşekkür konuşması yapan Sönmez, ilçeye daha nitelikli hizmetlerin gelebilmesi için gayret göstereceklerini belirtti.
– İYİ Parti Olağan İlçe Kongresi yapıldı
İYİ Parti Gülşehir Olağan İlçe Kongresi divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Başkanı Halime Birsen Çankaya, tek liste halinde aday olduğu kongrede yeniden başkan seçildi.
Çankaya, kongreye katılan herkese teşekkür ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.
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