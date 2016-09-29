Gülsoydan kış aylarında cildi koruyan maske tarifleri

ShiffaHome Marka Yöneticisi Sevil Gülsoy, kış mevsiminin yaklaşmasıyla cildi sert soğuya ve rüzgara korumaya karşın doğal maske tarifleri önerilerinde bulundu. Gülsoy, “Kış yüzünü gösterdi. Montlar, botlar çıkmaya başladı. Bütün hazırlıklar bunlar olmamalı tabiki. Lüzum beden sağlığı gerekse deri için bakım yapmanın tam zamanı. Sağlıklı bir deri için özellikle mevsim geçişlerinde cildimize daha fazla özen göstermemiz gerekir. Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle ciltte kuruma, pullanma ve çatlama oldukça fazla karşılaşılan sorunlardandır. Cildiniz yağlı, karma, alışılagelmiş, kuru nasıl olursa olsun minimum uygulamanız geren 4 altın kaide var. Bunlar; cildi temizlemek; cildinizi temizlemeden önce hangi tip cilde sahip olduğunuzu mutlaka keşfedin. Tonik olarak cildinizin tipine göre hassassa papatya suyu normalse gül suyu, yağlı ise lavanta suyunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bol su içmek; yumuşak, ıslak, sağlıklı bir cilt için yeterince su tüketilmesi fazla önemlidir. Su ile birlikte artı toksini atar ve daha dinç bir görünüme sahip oluruz. Dürüst nemlendirme; cildiniz hangi tipte olursa olsun iyi bir nemlendirici cildinizde meydana gelen dehidrasyonu (su kaybı) önleyebilir. Cildiniz son derece yağlı olabilir fakat su eksikliği de çekiyor olabilir. İyi bir nemlendirme cildiniz ile çevresi aralarında bir engel görevi görür. Cildinizin daha uzun süre genç görünmesine yardımcı olacaktır. Nemlendiriciyi yüz ve boynunuza uygularken yukarı içten yuvarlak hareketler ile uygulayın. Yer çekimi ile sarkmaya yatkın cildimize bu şekilde masaj yaparak yüz kaslarını çalıştırır ve daha gergin görünüme sahip olabilirsiniz. Sürükleyici besin; bütün bunları yapıyorum lakin hala akıcı bir cildim değil diyorsanız beslenmenize de dikkat etmeniz gerekir. Kızartma, fast food, asitli içecekler ve yağlı besinler yüzünüzde sivilcelere niçin olabilir” dedi.

Gülsoy evde yapılabilecek doğal maske tariflerini şu şekilde sıraladı:

“Kış kremi: Balmumu: 20 gr, Hindistan cevizi yağı:10 ml, Lanolin:1,5 gr (çay kaşığı ucu), Üzüm çekirdeği yağı:2 damla, Norveç böğürtleni yağı:3 damla. Balmumunu buharla eritin ve lanolini ekleyerek karıştırın.Daha sonra yağları ekleyin ve soğuyana değin karıştırın. Harikulade doğallıkta bir kış kreminiz olsun.

Çatlaklar için: Susam yağı:20 ml, Havuç yağı: 10ml, Kayısı çekirdeği yağı: 20 ml, Çörekotu yağı: 20 ml, Badem yağı:10ml, Kakao yağı: 20 ml, Gliserin: 10ml. Yağları karıştırılır. Ara ara çalkalanır ve iki gün dinlendirilir.Sonra çatlaklarınız için güvenle kullanabilirsiniz.

Ballı dudak kremi: Balmumu:1 çorba kaşığı, Bal :1 tatlı kaşığı, Fındık yağı: 2 çorba kaşığı, Norveç böğürtleni yağı: 2 çorba kaşığı. Benmari usulu bal mumunu eriterek bal ve yağları içine koyun. Soğuyana kadar karıştırın.

Etap bakımı: Lanolin: 1 çorba kaşığı, Susam yağı:1 çorba kaşığı, Buğday yağı:1 çorba kaşığı. Gliserin: 1 çorba kaşığı, karıştırarak her gün ayaklarınıza sürebilirsiniz.

Sivilceli ciltler için maske; Beyaz kil: 1 yemek yemek kaşığı, Gül suyu: 1 tatlı kaşığı, Vazelin: Yarım akarsu kaşığı, Limon yağı: 5 damla, Kayısı çekirdeği yağı: 3 damla, Lavanta suyu: 2 tatlı kaşığı”.

“Cilde doğal bitkisel yağ sürülür mü?”

“Bitki ve tohum yağları birçok yağ asitleri, antioksidanlar, E vitamini ve öteki vitaminler, mineraller içerir” diyen Gülsoy, cilt bakımıyla ilgili dürüst tanıdık yanlışları şu şekilde değerlendirdi: “Bunlar da cildin elastikiyetini ve sıkılığını sağlaması için gerekli maddelerdir. Cilde sürülen doğal yağlar cildin su kaybını önler. Islak ve beslenmiş bir ciltte sağlıkla ışıldar. Cildinizi gereğinden pozitif temizlediğinizde cildinizin doğal yapısını bozabilirsiniz. Cildinizden uzaklaştırdığınız doğal yağlar yüzünden, deri bu eksikliği kapatmak için daha fazla yağ üretmeye başlayacaktır. Bunun sonucu olarak cildiniz daha fazla sivilcelenebilir. Bunun önüne geçebilmek için basit emilebilen doğal bir yağı fazla ince bir katman halinde cildinize sürebilirsiniz. Bu şekilde cildinizin daha pozitif yağ üretmesine engel olabilirsiniz.

Sabun uygulamak cildi kurutur mu?

Gün içerisinde gerek yaptığımız makkaj gerekse çevre ve hava kirliliğinden nedeniyle cildin gözenekleri dolar. Bunlar lekelere ve ciltte tahrişlere niçin olabilir. Bunun için günlük cilt temizliği önemlidir. Yağ ve leke sabunda iyi çözündüğü için deri temizliğinde kullanılabilir. Cildin ph değeri 4.5-6.2 aralarında değişir. Sabun kullanırken uyarı etmeniz gereken Ph‘sı fazla yüksek olmayan cildin Ph değerine yakın sabunlar kullanabilirsiniz. Sabun kullandıktan daha sonra doğru bir nemlendirici ile nemlendirmeniz gerekir.

Cildim yağlı nemlendirici kullanmama gerek var mı?

Cildinizin yağlı olduğu neme ihtiyacı yoktur anlamına gelmez. Bütün cilt tiplerinin neme ihtiyacı vardır. Önemli olan cildinizin ihtiyacı olan ürünü göstermek. Cildi dıştan nemlendirerek pozitif yağ salımının önüne geçebilirsiniz”.

