Gülsuyu ve Gülensuya Altın Arı ödülü

İmza Ajans ile Şehir ve Yerel Yönetimler Stratejik Incelemeler Merkezinin (KEYSAM) ortak düzenlediği belediye alanında başarılı çalışmalara imza atan birey ve kuruluşlara takdim edilen ’Altın Arı Belediyecilik Ödülleri’, Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Ödülü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç namına bölge Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül, “Kısa bir süre önce Gülsuyu-Gülensu Yerinde Mutasyon planlarının da onaylanmasının arkasında ödülü kazanmamız daha da manalı ülkü geldi. 2014 yılında Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç’la birlikte göreve başladık. Göreve gelmeden önce Başkanımız ’Maltepe Seninle Değişecek’ sloganıyla genci, kadını, engellisi ve hemen hemen toplumun her katmanını göreve, aktörü olan yönetim koltuklarına eğlence etmişti. Bunun zarfında göreve gelmemizle birlikte sosyal yükümlülük projeleriyle, ilk kez kadını serbest bir kişi haline getirebilmek için ekonomik özgürlüğünü kazandırmak istedik. Bunun için de kadın girişimcilik mutfağı, halı atölyesi, sırça atölyesi gibi çoğu uygulamaya imza attık. Bununla yetinmedik bölgemizde uyuşturucuyla uğraş ediyoruz, gençlerimizin şuandaki en büyük korkulu rüyası ve mücadelesi bu. Uyuşturucuda mücadele merkezi içinde ’egemen ol, mutlu ol’ kampanyasıyla birebir olarak şuan 184 gencimize ve ailemize kendilerini deşifre etmeden psikolog ve sosyologlarımızla eğitim verdirerek bu mücadelelerine yanlarında oluyoruz” dedi.

“Çalışmalarımızın onurunu kazandık”

Engelli vatandaşlara ilgili yaptıkları projelere de değinen Morsünbül, “Engelli vatandaşlarımızın da acınası bir kişi yok, bütün tersi toplumda yer alan sosyal yaşamda şerefli bir birey olmalarını sağlayabilecek şekilde onları onurlandıran keza kendilerini yaz kampına götürüyoruz, çevreyi onların yaşama katılabilmeleri için yerinde ışık halkası getiriyoruz, keza de üreten engelliler merkezinde onların da ekonomiye katkıda bulunmasını ve kendilerinin de hesaplı özgürlüğünü kazanmaları namına araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu yaptığımız çalışmaların onurunu kazanmış olduk. Yan bu ödül bize biraz daha yükümlülük yüklüyor ama bir yönden de sevindiriyor. Demek oysa dürüst yoldayız. Bu ödül töreninde bize bu sorumluluğu tekrardan hatırlatan ve bizi onurlandıran bütün heyete ve üyelere teşekkür ediyorum. Atama aldığımız her an, aldığımız her solukta bireyi daha da nasıl mutlu edebiliriz çabası içindeyiz. Geceyi gündüze kavuşturana kadar çalışıyoruz” ifadelerini kaydetti.