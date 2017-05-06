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06 Mayıs 2017 Cumartesi

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Gümrük kapılarında yoğunluğu azaltacak uygulama

Atatürk Havalimanında da başlatılan uygulamanın başarılı olması durumunda ayrıca yolcular kısa sürede pasaport kontrolünden geçecek hem de polis gezgin hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olacak. Güvenlik Genel Müdürlüğü, Polnet Data Sistemleri’nde zaman zaman yaşanan g.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:31

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Atatürk Havalimanında da başlatılan uygulamanın başarılı olması durumunda ayrıca yolcular kısa sürede pasaport kontrolünden geçecek hem de polis gezgin hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olacak.

Güvenlik Genel Müdürlüğü, Polnet Data Sistemleri’nde zaman zaman yaşanan geçici arıza ve yavaşlamalar sebebiyle gümrük noktalarında uzayan kuyrukları çözmek için harekete geçti. Pasaport polisi ve yolcuların zor durumda kalmamaları için sınır kapılarındaki pasaport sistemlerinde yeni bir yazılım sistemi deneme edilmeye başlandı. Atatürk Havalimanında da test edilmeye başlanan yeni yazılım doğru çoğu kurumdan bilgi akışı, ülkeye giriş çıkış işlemi yapan pasaport polisine sağlanmış olacak.

YENİ ÖNLEMLE YOĞUNLUK AZALACAK

Gümrükteki işlemler sırasında daha kapsamlı bir sorgu fazla kısa sürede yapacağı için yolcunun geçiş süresi de kısalacak. bununla birlikte mümkün yoğunluğun da azalması sağlanacak.

Yaz tarifesi sebebiyle havayollarının sefer sayılarını arttırması Atatürk Havalimanında da zaman zaman yoğunluğa yol açıyor. Hafta sonu tatili için yurt dışı uçuşlardaki istek artışı, pasaport bankoların tümünün polis ile dolmasına karşın kuyruk oluşturdu. Görevli polisinin aldığı önlemler doğruca kuyruk kısa sürede eridi.

(Ferhat Yasak/İHA)

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