Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Konya'da

– “İnşallah 2017 bir yatırım ve ihracat hamlesinin başladığı yıl olacak. Özellikle imalat sanayine ve ihracata verdiğimiz teşviklerle yeni pazarlara açılma noktasında önemli kazanımlar elde edeceğiz”

KONYA (AA) – Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017’nin yatırım ve ihracat hamlesinin başladığı yıl olacağını belirterek, “Özellikle imalat sanayine ve ihracata verdiğimiz teşviklerle yeni pazarlara açılma noktasında önemli kazanımlar elde edeceğiz” dedi.

Tüfenkci, Konya Ticaret Borsası’nda düzenlenen “Milli İstihdam Seferberliği Başlangıcı” programında, istihdam seferberliği çalışmalarının Konya’yı Anadolu’nun öncü sanayi kentlerinden birisi yapacağını söyledi.

Konya’daki istihdam seferberliğini çok önemsediğini ifade eden Tüfenkci, “Burada birlik beraberlik, huzur, barışın, demokrasinin ve özgürlüğün hakim olduğu bir ülke inşa etme yolunda ekmeğimizi bir kardeşimizle bölüşme noktasında Konya’nın farklı bir iklime sahip olduğuna inanıyorum. Konya’dan 30 bin bir ilave istihdam bekliyoruz.” diye konuştu.

Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Başbakan Binali Yıldırım’ın deşifre ettiğine dikkati çeken Tüfenkci, insanların bu oyunları ibretle izlediğini dile getirdi.

Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik seferberlik çağrısı yaptığını anımsatarak, iş adamlarının, Türkiye’nin geleceği için elini taşın altına koymakta tereddüt yaşamadığını bildirdi.

– “2017 bir yatırım ve ihracat hamlesinin başladığı yıl olacak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası’nda işadamlarının, başlatılan istihdam seferberliğine destek vereceğini açıkladığını dile getiren Tüfenkci, şöyle konuştu:

“Oda ve borsaların her bir üyesi, ilave istihdam gerçekleştirdiğinde 1,5 milyon istihdam rakamını tutturacağımıza inanıyorum. İnşallah 2017 bir yatırım ve ihracat hamlesinin başladığı yıl olacak. Özellikle imalat sanayine ve ihracata verdiğimiz teşviklerle yeni pazarlara açılma noktasında önemli kazanımlar elde edeceğiz. Referandum sürecini Allah’ın izniyle kazası belasız atlattığımızda, 2019’a kadar siyasi istikrarla beraber Türkiye’nin yatırımda, üretimde, ihracatında şaha kalkacağı yıllar olarak önümüzde duruyor. Özellikle istihdama yönelik yapmış olduğumuz katkılar, hükümetimizin ilave işçi desteğiyle sanayicilerimizin üretimi artırması, bu yıl başarı hanesine yazılacak. Özel sektör-kamu işbirliğinin başarılı olması en büyük dileğimiz.”

Tüfenkci, rekorlarla başlanılan 2017’nin, dış ticaret alanında bir atılım yılı olarak tarihe geçeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat ile oda ve borsa başkanları katıldı.