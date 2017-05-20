Gümüşdere köyünde “4006 Bilim Fuarı” açıldı

SİVAS (AA) – Sivas merkeze bağlı Gümüşdere Köyü İlk ve Ortaokulu’nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “4006 Bilim Fuarı” gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümüşdere köyünde ilk kez gerçekleştirilen fuarda, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, yöresel şiveler ve oyunları içerisinde barındıran 20 farklı proje tanıtıldı.

Gümüşdere Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni ve aynı zamanda proje yürütücüsü Seda Aras, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bilim fuarlarının öğrencilerin vizyonunu genişleten, ileriye farklı bir gözle bakmalarını sağlayan, onların bakış açılarını zenginleştiren ve geliştiren önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Öğrencileri kutlayan Aras, “Okulumuz öğrencilerinin kendi ilgileri doğrultusunda arkadaşlarıyla birlikte ürettikleri projeleri hayata geçirdik. Bizleri destekleyen TÜBİTAK yetkililerine ve proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gümüşdere İlk ve Ortaokulu Müdürü Osman Yılmaz ise, eğitim kurumlarının öncelikli amaçlarının yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamak olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Üreten bir toplum olma bilincini çocuklarımıza aşılamayı hedefledik. Bu tür yapılan etkinliklerle geleceğimizin teminatı olan çocukların daha iyi yetiştirileceğine inanıyoruz. Fuarın bu aşamaya gelene kadar emek gösteren öğretmen arkadaşlarımı ve sevgili öğrencilerimi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Fuara katılanlar, hazırlanan projeleri gezerek öğrencilerden bilgi aldı.